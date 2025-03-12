Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отказ от транзита российского газа сыграл злую шутку с киевским режимом, сделав технически возможной героическую операцию «Поток», позволившей по трубе газопровода зайти в тыл оккупантам в Курской области.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если бы Зеленский не сорвал продление транзита, и газ продолжал бы поступать по этой трубе, то этот подвиг технически был бы просто невозможен. Это горький парадокс текущей истории, которая творится на наших глазах. В трубе газа не осталось. Если бы поставки в Европу продолжались, то подготовку к операции заметили бы. Нужно было бы остановить транзит, откачать газ. При действующих поставках сделать это было бы абсолютно невозможно», – сказал Симонов.

Он успокоил европейских псевдоэкспертов, призывающих взорвать последнюю трубу газопровода «Северный поток», чтобы предупредить появление российского десанта, напомнив, что диаметр у морских газовых труб гораздо меньше, чем у сухопутных.