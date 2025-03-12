Зеленский помог русским освободить Суджу

Елена Острякова.  
12.03.2025 14:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Газ, Дзен, Россия, Украина


Отказ от транзита российского газа сыграл злую шутку с киевским режимом, сделав технически возможной героическую операцию «Поток», позволившей по трубе газопровода зайти в тыл оккупантам в Курской области.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ от транзита российского газа сыграл злую шутку с киевским режимом, сделав технически возможной...

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«Если бы Зеленский не сорвал продление транзита, и газ продолжал бы поступать по этой трубе, то этот подвиг технически был бы просто невозможен. Это горький парадокс текущей истории, которая творится на наших глазах. В трубе газа не осталось. Если бы поставки в Европу продолжались, то подготовку к операции заметили бы. Нужно было бы остановить транзит, откачать газ. При действующих поставках сделать это было бы абсолютно невозможно», – сказал Симонов.

Он успокоил европейских псевдоэкспертов, призывающих взорвать последнюю трубу газопровода «Северный поток», чтобы предупредить появление российского десанта, напомнив, что диаметр у морских газовых труб гораздо меньше, чем у сухопутных.

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