Зеленский – норвежцам: Крым умирает без украинцев – туризма нет, зарплат нет

Вадим Москаленко.  
20.03.2025 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Накануне в ходе телефонного разговора с «просроченным» Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп вопрос Крыма не поднимал.

Об этом сам Зеленский заявил на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне в ходе телефонного разговора с «просроченным» Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп вопрос...

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«Украинский полуостров Крым – Трамп со мной не поднимал этот вопрос. Мы говорили с ним о Крыме ещё в сентябре в Нью-Йорке, его интересовало, как это выглядит, почему украинцы так любят Крым.

[Я ему рассказал], что без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной – вода, логистика, а главное – что самое главное для туризма? Все скажут – туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым летом приезжало 3 млн. туристов, 2,8 – украинцы. Это ответ», – вещал кокаинист.

«Можно что хочешь сделать – пятизвёздочные отели, много разных строений, но вы не завезёте туда миллионы туристов. Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров, и с этим ничего никто не сделает. Там сейчас у людей нет зарплат, там ничего нет, просто умирает вся эта природа», – заливал криворожский клоун.

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