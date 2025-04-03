Зе-власть активно заманивает молодёжь на убой в окопы – гамбургерами и девушками

Максим Столяров.  
03.04.2025 21:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Пытаясь компенсировать нехватку пушечного мяса, украинское руководство заманивает на фронт молодёжь ложью и обещаниями больших выплат.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пытаясь компенсировать нехватку пушечного мяса, украинское руководство заманивает на фронт молодёжь ложью и обещаниями...

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«Мы наблюдаем сейчас на Украине масштабную информационную пиар-акцию по привлечению 18-летних. По законам, силой так ТЦК работает, молодежь до 24 лет в армию привлекать не могут. Поэтому они идут на самые различные ухищрения, в том числе вы видели, наверное, информационные ролики, что можно купить на миллион гривен – 15 тысяч гамбургеров, знакомиться с элитными девочками.

Это все направлено на то, чтобы привлечь в свои ряды молодежь. Людей не хватает, реально серьёзные проблемы, весьма серьезные существуют. Вот таким образом они тянут молодежь», – сказал Прозоров.

«Зеленский бы давно махнул рукой – и отдал бы приказ забирать насильно всех. Но с учетом того, что на него давят с требованием выборов, он не рискнет идти на такой шаг, потому что это окончательно угробит его и так уже понизившийся рейтинг.

Поэтому идут по пути вот заманивания пряником, а не кнутом.  Рассказывают красивые сказки о том, что вы на фронт не пойдете, вы будете в учебке, вы будете операторами дронов, вы будете айтишниками в штабах, никаких штурмов. Рассказывают сказки о том, что будут экипировать лучшим снаряжением, лучшие инструктора, и вам будут платить очень большие деньги.

Подумай – тебе только 18 лет, а у тебя уже будет миллион гривен. Плюс привлекают для этого лидеров общественного мнения из числа силовиков», – добавил он.

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