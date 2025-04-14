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Несмотря на заявления киевской пропаганды, российская армия уже много месяцев продолжает успешное наступление по многим фронтам.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне рассказов руководителя Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко о том, что российское наступление начнется только в мае месяце, оно продолжается. Уважаемый телезритель, для того, чтобы что-то началось новое, необходимо, чтобы что-то закончилось старое. А если россияне постоянно имеют тактические успехи, даже за март месяц на уровне 130 квадратных километров украинской территории, то это свидетельствует о том, что наступление продолжается», – сказал Снегирев.

По его словам, ВСУ имеют «весьма серьезные проблемы на Донецком направлении».