Зе-режим включил режим умолчания: русские прорываются на трассу до Константиновки
Несмотря на заявления киевской пропаганды, российская армия уже много месяцев продолжает успешное наступление по многим фронтам.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На фоне рассказов руководителя Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко о том, что российское наступление начнется только в мае месяце, оно продолжается.
Уважаемый телезритель, для того, чтобы что-то началось новое, необходимо, чтобы что-то закончилось старое. А если россияне постоянно имеют тактические успехи, даже за март месяц на уровне 130 квадратных километров украинской территории, то это свидетельствует о том, что наступление продолжается», – сказал Снегирев.
По его словам, ВСУ имеют «весьма серьезные проблемы на Донецком направлении».
«Это в первую очередь Новопавловское и Торецкое направление. Плюс давление на Лиманском направлении, которое свидетельствует о том, что в стратегических задачах российской стороны выход на административные границы Донецкой области, как минимум. По всей видимости, ситуация будет решаться именно в Донецком регионе.
Так вот эти все заявления Коваленко я бы на месте СБУ уже начал бы внимательно анализировать. То есть фактически речь идет об информационном прикрытии захвата украинских территорий, отрицании самого факта российского наступления.
Еще раз подчеркну, есть серьезные тактические успехи России на лиманском направлении, они прорываются уже на трассу Торецк-Константиновка. И, соответственно, на константинопольском это угроза выхода непосредственно на Днепропетровскую область», – резюмировал эксперт.
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