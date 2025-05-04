Запахло весной: Вылезло педерастическое нутро главаря ПЦУ

Раскольническая ПЦУ в очередной раз проявила свою «духовность». Ее пахан Епифан (Думенко) наградил педераста, принимавшего участие в ЛГБТ-шабаше (признано экстремистским и запрещено в РФ) в Киеве на Пасху. Вручил ему свою «благословенную грамоту» и радостно сфоткался с ним. Речь о деятеле из музыкальной телепомойки «Территория «А», у которой недавно был юбилей. Имеется фото, где на ЛГБТ-марше он фигурирует рядом с неким Иваном Рябчием, известным в кругах «гей-активистов» под псевдонимом «Тюссо». Кстати, сия «мадам Тюссо» в свое время тоже отметилась на заседании «архиерейского собора ПЦУ», где председательствовал тот же Думенко. «Благодарю вас за верность Украине, за ваш голос, который звучит по-украински, за свет, который вы поддерживаете в душах миллионов», – подчеркнуло «его блаженство».

Знатоки говорят, что гражданин Епифан слетел с катушек, будучи уже не в силах скрывать свои сексуальные предпочтения. Ну, тут дело понятное – весна. Кстати, уже давно поговаривают, что в свое время именно за содомию его поперли из афинского университета.

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В дни Воскресения извращенческая шайка вовсю резвилась в Киеве, на фестивале Sunny Bunny. Глумилась, устраивала мерзейшие богохульные «перформансы». Даже Юлька Тимошенко, пусть даже из соображений пиара, но раскритиковала проведение сборища. Заявила, что «проведение такого мероприятия в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников выглядит как «ничего святого». Но главрасстригу подобное не смущает. И сие объяснимо: гей-лобби неприкрыто главенствует в ПЦУ.

Не смущают и другие шоу, устраиваемые в храмах, захваченных раскольниками. Например, на Галичине уже вошло в традицию униатские и пэцэушные «богослужения» сопровождать патриотычным цирком. Это все присутствует на приведенных видео. Там прямо в церквах пацанва марширует с гуцульскими топорами, кизякы в красных шароварах гопачествуют, здоровые бугаи друг с другом на плечах носятся. Прямо фильм «Вий» какой-то. Так сказать, гимнастика, грация и пластика. И бодрость нечистого духа.



Еще в ПЦУ сообщили, что отказались от поминовения усопших на Радоницу, поскольку, дескать, эта традиция «из российского календаря». Думенковцы заявили, что поминание проходит «в разных регионах Украины по-разному, согласно местным традициям».

В это же время настоящих подвижников Христовых выгоняют из храмов и монастырей, устраивают против них кровавые «акции». Об одной из них, которую мэр Черкасс вместе с пэцэушными отморозками и полицией готовит против священников и прихожан, недавно предупредил в своем открытом обращении к властям митрополит Феодосий. А из Киево-Печерской Лавры власти планируют изгнать монахов, даже невзирая на то, что они там прописаны. Разрешат им остаться, только если предадут веру и перейдут в ПЦУ. Минкультовский «Национальный заповедник» не прекращает издевательств. Устроил в величайшей святыне «мерзость запустения», мусорник перед Дальними пещерами, где покоятся мощи великих угодников. Учинил беспрецедентные по своему кощунству «экспертизы» святых мощей, с целью продажи их за рубеж в качестве «музейных экспонатов». Не пускает братию в Пещеры, требуя перейти в ПЦУ.

Параллельно продолжается прессинг Церкви при помощи репрессивного закона № 3894 о ее запрете. Глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной политики Потураев (этого «гуманитария» правильнее будет назвать Поту-адов) обвинил Камбин в затягивании имплементации этого закона (конечный срок – 24 мая). Дескать, процесс запрета УПЦ можно было запустить давно, не дожидаясь девятимесячного срока.