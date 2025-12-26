Вопреки «дымовой завесе» «мирных переговоров», на протяжении всего прошлого года НАТО отрабатывало сценарии военного столкновения с Россией в Прибалтике.

Об этом в эфире телеканала «360» заявил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны, основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подготовка к войне шла планомерными темпами на протяжении этого года, взять хотя бы борьбу с нашими танкерами «теневого флота» на Балтике – это же тоже отработка определенного сценария. Это современное пиратство, рейдерство. А сценарии с блокадой Калининграда – раз за разом всплывают. Отрабатываются удары по позициям в Сувалкском коридоре, отрабатывается физическая блокада и по морю, и на суше », – напомнил Звинчук.

По его словам, трезвомыслящую позицию в отношении России в Европе занимает подавляющее меньшинство стран.

«Пугалка войны с Россией используется для того, чтобы собрать огромное количество ресурсов и «раскулачить» свое население еще больше.

Достаточно посмотреть на то, что превратилась экономика той же Германии или что происходит во Франции. Не считаясь с собственными проблемами, говорят «Россия, Россия, Россия…». Этот курс со стороны лидеров отдельных стран будет продолжаться. И глава Еврокомиссии и евробюрократы его всецело поддерживают.

При этом какого бы то ни было единого фронта, который выступает против, нет. Мы видим, что по контурам бывшей Австро-Венгрии оформляются те страны, которые выбрали курс на такой здоровый национальный эгоизм. Сперва это была Венгрия, потом это была Словакия, а затем к ним присоединилась Чехия», – обрисовал ситуацию Звинчук.