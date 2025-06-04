Запад упустил лучшую сделку с Россией – британский аналитик

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Представленный в Стамбуле меморандум России является самым выгодным, что Украина и Запад смогли бы получить в этой войне, следующие предложения будут хуже.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничто из того, что предлагается в этих российских предложениях, не затрагивает основных интересов США, ЕС, НАТО или европейских стран. Это не делает их менее защищенными, чем сейчас. Совсем наоборот, это обеспечивает мирное урегулирование крупнейшего конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Это удерживает российскую армию дальше от территории НАТО, чем она могла бы быть в противном случае. Это позволяет сохранить независимую Украину с выходом к Черному морю. Я бы недвусмысленно сказал, что это не только лучшая сделка, которую вы можете получить, но и единственная сделка, которая имеет хоть какой-то смысл на данном этапе конфликта. Возможности для более выгодных сделок были упущены. На самом деле, Западу, если он согласится с этим, повезет», – сказал Меркурис.

Но по его мнению, украинские и западные русофобы никогда не пойдут на примирение.