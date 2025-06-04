Запад упустил лучшую сделку с Россией – британский аналитик

Владимир Гладков.  
04.06.2025 17:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Представленный в Стамбуле меморандум России является самым выгодным, что Украина и Запад смогли бы получить в этой войне, следующие предложения будут хуже.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представленный в Стамбуле меморандум России является самым выгодным, что Украина и Запад смогли бы...

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«Ничто из того, что предлагается в этих российских предложениях, не затрагивает основных интересов США, ЕС, НАТО или европейских стран. Это не делает их менее защищенными, чем сейчас.

Совсем наоборот, это обеспечивает мирное урегулирование крупнейшего конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Это удерживает российскую армию дальше от территории НАТО, чем она могла бы быть в противном случае. Это позволяет сохранить независимую Украину с выходом к Черному морю.

Я бы недвусмысленно сказал, что это не только лучшая сделка, которую вы можете получить, но и единственная сделка, которая имеет хоть какой-то смысл на данном этапе конфликта. Возможности для более выгодных сделок были упущены. На самом деле, Западу, если он согласится с этим, повезет», – сказал Меркурис.

Но по его мнению, украинские и западные русофобы никогда не пойдут на примирение.

«Теперь, конечно, если ты неоконсерватор или европейский глобалист, или ты Урсула фон дер Ляйен, и у тебя по-прежнему есть фантастические планы вытеснить Россию из Черного моря и продвинуться на восток, глубже в Евразию, возможно однажды даже за Урал. Эти планы действительно существуют.

Но именно реализация этих планов и привела к этому кризису, в первую очередь.

Но они никогда не откажутся от своих планов. И они будут придумывать всевозможные фантастические благовидные аргументы, чтобы отвергнуть их. И конечно же сам Зеленский, вся позиция которого сейчас находится под угрозой, потому что если это когда-нибудь будет реализовано, он не останется президентом Украины», – подытожил аналитик.

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