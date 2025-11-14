Запад не сохранится в войне с Россией – украинский политолог

Игорь Шкапа.  
14.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 461
 
Ведущие страны Запада готовятся к грядущей войне с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что вовлеченные в украинский конфликт страны перевооружаются в ожидании будущего глобального конфликта.

«Это видно по бюджетам, это видно по программе милитаризации экономики в мире. Мы же с вами говорили, что запустить процесс милитаризации экономики достаточно тяжело, а процесс конверсии запустить практически невозможно – сейчас всё рухнет экономически. Просто, посмотрите на основные военные программы ключевых мировых стран. Это даже не гонка вооружений, это уже спринт перевооружения», – считает укро-эксперт.

Он прогнозирует, что война разразится в течение нескольких лет. Ведущий поинтересовался, какие геополитические последствия будет иметь война Запада с Россией.

«Это игра с нулевой суммой для всех. Ничего из старой геополитической конструкции в этом горниле не выживет», – уверен Биязев.

