Запад ещё думает над схемой кражи российских активов, но как их никогда не вернуть – уже знает

Страны западного блока присвоят замороженные российские активы, назвав это «репарацией».

Об этом на канале «Private Talks» заявил профессор Барселонской школы экономики Рубен Ениколопов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возврат средств, возврат долга по ним будет производиться только тогда, когда Россия станет юридически обязанной выплачивать репарации. Будет работать эта схема?», – спросила ведущая.

«В рамках оказания дальнейшего давления Евросоюз сейчас обсуждает использование замороженных российских активов новым образом. Если раньше говорилось только об использовании доходов с них, то сейчас хотят сами активы использовать в качестве залога под беспроцентные облигации.

«Это очень сложная юридическая схема. Пытаются как бы отнять деньги, не отнимая деньги. На самом деле, понятное дело, что это изъятие денег. Это желание сходить в хорошую минуту при плохой игре.

Эти средства практически заморожены в наличных или в очень низкодоходных бумагах, там процент очень маленький. И сейчас речь о том, что они тело замороженных активов отнимут. Тогда зарабатывать можно будет гораздо больше, и на эти деньги направлять помощь Украине.

С юридической точки зрения этого никак нельзя сделать, по сути, не отняв эти активы. Но формально такая схема помогает избежать конфискации. Но по факту, это отъём: я верну тебе актив, если ты согласишься его сам отдать.

А если Россия не согласится выплачивать репарации, тогда она никогда их не получит. Не вижу сценария, когда эти деньги будут возвращены России, это даже не обсуждается», – подытожил он.