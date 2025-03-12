Из-за безрассудной и агрессивной политики Запад утратил своё экономическое превосходство, и сейчас самые активные рынки формируются на Глобальном Юге и Востоке.

Об этом на заседании Делового совета при МИД РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные страны злоупотребляют своим монопольным положением в международных финансовых организациях и других институтах глобального управления, подрывают те самые принципы, которые они долгие десятилетия продвигали в качестве универсальных, и обеспечивающих гармоничное развитие всех стран без исключения через разумное разделение труда, защиту собственности, презумпцию невиновности.

Всё это отброшено, когда нужно было получить геополитический эффект от долгой работы, когда долгие годы готовили Украину к тому, чтобы натравить её на Российскую Федерацию», – сказал Лавров.