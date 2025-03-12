Запад доигрался до потери экономического лидерства – Лавров

Максим Столяров.  
12.03.2025 14:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Экономика


Из-за безрассудной и агрессивной политики Запад утратил своё экономическое превосходство, и сейчас самые активные рынки формируются на Глобальном Юге и Востоке.

Об этом на заседании Делового совета при МИД РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за безрассудной и агрессивной политики Запад утратил своё экономическое превосходство, и сейчас самые активные...

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«Западные страны злоупотребляют своим монопольным положением в международных финансовых организациях и других институтах глобального управления, подрывают те самые принципы, которые они долгие десятилетия продвигали в качестве универсальных, и обеспечивающих гармоничное развитие всех стран без исключения через разумное разделение труда, защиту собственности, презумпцию невиновности.

Всё это отброшено, когда нужно было получить геополитический эффект от долгой работы, когда долгие годы готовили Украину к тому, чтобы натравить её на Российскую Федерацию», – сказал Лавров.

«Ну и всё, что сопряжено с последствиями этой близорукой, недальновидной позиции и политики Запада, всё это, конечно, не отменяет фундаментального факта, который заключается в последовательном неуклонном смещении центра мирового развития из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион, и шире – Глобальный Юг, Глобальный Восток.

Там уже формируется львиная доля прироста мировой экономики. Это статистика, она четко фиксирует исторический процесс, историческую тенденцию. Образуются новые точки притяжения торговли и инвестиций, выстраиваются альтернативные бизнес-модели», – добавил министр.

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