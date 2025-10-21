Залужный пугает Европу армией российских роботов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа не рассматривает Украину как игрока, который будет иметь существенную роль в обеспечении безопасности континента. К такому выводу в статье, опубликованной антироссийским пропагандистским сайтом «Украинская правда» пишет экс-главком ВСУ, ныне посол в Лондоне Валерий Залужный.

Он отмечает, что формирование новой европейской архитектуры безопасности до 2030 года в Брюсселе не рассматривается в качестве главной задачи, а ЕС продолжит делать ставку на американский «зонтик».

«Соответственно привлечение Украины как полноправного игрока в будущей архитектуре европейской безопасности ни формально, ни принципиально не рассматривается, кроме частичного использования боевого опыта и оказания помощи в войне с Россией, следуя стратегии избегания войны путем поддержки воюющего соседа», – печалится Залужный.

Он признает, что Россия «системно учится лучше воевать» и уже «построила новую армию, собирающую, анализирующую и сразу внедряющую боевой опыт», что финализируется в разработке новых доктрин и программ подготовки.

Экс-главком видит все признаки неизбежной масштабной реформы ВС РФ.

«С учетом тенденций развития научно-технического прогресса в условиях современных боевых действий и завершения формирования принципиально новой доктрины ведения войны такая реформа, очевидно, завершится не позднее 2030 года. Это будут вооруженные силы роботов, автономных систем и искусственного интеллекта, объединенных опытом и действующими доктринами. А главное – они будут способны масштабировать свои новые возможности до необходимого уровня. Это будет новая гонка вооружений за право контроля над системой глобальной безопасности. Уже сегодня участников этой новой гонки вооружений не сложно предугадать. Это точно не те, кто хочет только выгодно перевооружиться. Всего этого я не вижу в структурах армий НАТО, которые, вероятно, будут готовы к войне с уже существующими армиями», – продолжает посол.

Он призывает Европу не медлить и включиться в гонку вооружений, чтобы опередить российскую армию.