США и остальной Запад за годы конфликта на Украине исчерпали свои ресурсы и фактически истощили запасы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже говорил вам сто раз, и скажу в последней, мы не только не ослабили Россию, но она стала сильнее в военном отношении, намного сильнее. И с этим нам придется иметь дело еще долго. Но суть в том, что этот абсурдный путь, по которому мы шли, был самоубийственным для Украины и катастрофическим для наших интересов. Потому что теперь военная мощь каждой страны Западной Европы, включая США, стала слабее, чем была раньше, потому что большая часть их инфраструктуры была передана Украине для уничтожения на поле боя, так что мы стали слабее, чем раньше. У нас меньше ракет для ПВО, меньше систем ПВО.

У нас меньше стратегических запасов танков, бронетранспортеров, боевых машин «Брэдли», артиллерийских систем и так далее, теперь их гораздо меньше, чем раньше. Наши запасы артиллерийских боеприпасов значительно сократились по сравнению со всем НАТО. Если мы когда-нибудь вступим в войну, то наших запасов не хватит даже на то, чтобы обеспечить наши оборонительные потребности, не говоря уже о том, чтобы вести длительную войну. Так что все, что было сделано до этого момента, обернулось катастрофой для Украины и для США. Поэтому давно пора что-то менять», – заявил Дэвис.