За чистотой русского языка чиновников должна следить прокуратура – Цеков

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Заимствованные слова и сленг приносят в нашу речь средства массовой информации, поэтому к ним, в первую очередь, нужно применить закон о запрете использования иностранных слов.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как-то сказал, что иностранными агентами, которые внедряют иностранные слова, являются представители средств массовой информации. Эти новые словечки, которые мы вдруг начинаем слышать, они из рекламы, из телепередач. На заседании Госдумы принимается закон, и мы слышим, что это закон «о чайлдфри». Это пропаганда бездетности — надо так говорить. А все начинают рыскать и смотреть, что же такое за слово? И возникает вопрос, для чего его использовали журналисты? Потому что захотели как-то отметиться? Поэтому я считаю, что чистота русского языка и правильность русского языка должна быть прежде всего в средствах массовой информации», – указал он.

По словам вице-спикера, несмотря на наличие заимствований в словарях современного русского языка, допустимого в официальном употреблении, необходимо придерживаться их аналогов: «кластер» – это район, «кейс» – папка, «креатив» – творчество, PR – реклама. Следить за чистотой языка официальных лиц и документов, по мнению Цекова, должна прокуратура.

«Прокуратура надзирает за исполнением всех законов на территории Российской Федерации – и вносит соответствующее представление, если необходимо вносить изменения», – пояснил парламентарий.

Он добавил, что санкции уже предусмотрены для наружной рекламы, и в Крыму будут требовать не только использования русских слов, но и кириллицы.