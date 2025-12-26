Ющенко воинствует: Путин, какое твоё дело, вступать ли нам в НАТО?
Состоящая из подаренных коммунистами русских земель Украина не будет обращать внимания на вето Москвы по вступлению в НАТО. Киев никогда не согласится на «унизительный список хотелок» Владимира Путина.
Об этом в эфире канала «Думай» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы очень критически относитесь к мирным переговорам. А если было бы понимание, что это даст шанс прекратить войны, при каких условиях вы готовы встретиться с Путиными?» – спросила ведущая.
«Разве ж мы этим блудом не ходили? Когда мы говорим про Минск-1, Минск-2… Нужно всегда понимать, что мир – это всегда следствие, а не причина. И если мы говорим о мире, то какой мир мы имеем в виду? Справедливый? Долговечный? Рациональный?
Или мир, когда перестали стрелять, и забрали треть территорий, и навязывают эти унизительные 28 пунктов? Это унизительно – стране, которая стала жертвой агрессии Путина, сокращать войска», – сказал Ющенко.
«И мы слышим цитатник хотелок, что Украине нужно сократить войска. Почему? Ведь мы – жертва. Может быть, это агрессору нужно сократить войска, чтобы он не составлял угрозу для поляков, Прибалтики?
Или когда говорит, что нам нельзя вступать в НАТО – какое твоё дело, куда свободной нации вступать? Это наш выбор!» – воинствовал отставной пчеловод, чьи дети почему-то не были замечены на фронте.
