«Ястреб» Ходжес окончательно порвал с Трампом и примкнул к боевым геям Европы

Елена Острякова.  
04.06.2025 16:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент США Дональд Трамп не понимает, в чем смысл украинского конфликта.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу UATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не понимает, в чем смысл украинского конфликта. Об этом бывший...

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«Подход администрации Трампа был обречен на провал с самого начала, потому что они никогда не понимали и не ценили географию, культуру, историю. Они не понимали, почему происходит конфликт. Им было все равно. Это был ужасный день, когда Трамп кричал на президента Зеленского в Овальном кабинете: “У вас нет козырей!”. Это убедило меня в том, что Белый дом не понимает, почему украинцы сражаются, что стоит на кону», – рассуждал Ходжес.

Он считает, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф «поддался влиянию Путина», а у министра обороны Пита Хегсета «нет ни капли моральной стойкости».

«Они начали с того, что сказали: Украина, очевидно, отдаст часть своей территории. Почему это так? Я надеялся, президент наконец поймет, что над ним издеваются, и Путин не уважает его, что он наконец разозлится и что-то сделает. А вчера он говорит: мы узнаем об итогах переговоров примерно через две недели. Что еще должен сделать Кремль, чтобы убедить его? Я не верю, что президент Трамп или его администрация сделают что-то значимое для помощи Украине», – сетовал Ходжес.

Отставной «ястреб» надеется сейчас только на Европу.

«Я думаю, Европа понимает, что она не может полагаться на США, и мне больно об этом говорить. Но для Европы важно, чтобы Украина добилась успеха. Европейские страны все больше осознают необходимость развивать и модернизировать не только свои оборонные возможности, но и помогать Украине. Это меня воодушевляет», – высказался Ходжес.

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