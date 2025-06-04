«Ястреб» Ходжес окончательно порвал с Трампом и примкнул к боевым геям Европы

Президент США Дональд Трамп не понимает, в чем смысл украинского конфликта.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу UATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подход администрации Трампа был обречен на провал с самого начала, потому что они никогда не понимали и не ценили географию, культуру, историю. Они не понимали, почему происходит конфликт. Им было все равно. Это был ужасный день, когда Трамп кричал на президента Зеленского в Овальном кабинете: “У вас нет козырей!”. Это убедило меня в том, что Белый дом не понимает, почему украинцы сражаются, что стоит на кону», – рассуждал Ходжес.

Он считает, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф «поддался влиянию Путина», а у министра обороны Пита Хегсета «нет ни капли моральной стойкости».

«Они начали с того, что сказали: Украина, очевидно, отдаст часть своей территории. Почему это так? Я надеялся, президент наконец поймет, что над ним издеваются, и Путин не уважает его, что он наконец разозлится и что-то сделает. А вчера он говорит: мы узнаем об итогах переговоров примерно через две недели. Что еще должен сделать Кремль, чтобы убедить его? Я не верю, что президент Трамп или его администрация сделают что-то значимое для помощи Украине», – сетовал Ходжес.

Отставной «ястреб» надеется сейчас только на Европу.