«Ястреб» Болтон: Путин всё закончит быстро, потому что у Трампа нет плана

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У президента США Дональда Трампа нет плана по урегулированию украинского конфликта.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боюсь, что у Трампа действительно нет стратегического плана, как закончить войну. Для него сделка — это сделка. Это не часть политики или большой стратегии. Это просто еще одна сделка. Это как купить участок земли на Манхэттене и построить на нем здание. Сначала вы покупаете один участок, потом другой», – разоблачал президента США Болтон.

Он считает, что ситуация осложняется тем, что у других участников диалога планы есть.