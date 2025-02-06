«Ястреб» Болтон: Путин всё закончит быстро, потому что у Трампа нет плана

Елена Острякова.  
06.02.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У президента США Дональда Трампа нет плана по урегулированию украинского конфликта.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента США Дональда Трампа нет плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом бывший...

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«Боюсь, что у Трампа действительно нет стратегического плана, как закончить войну. Для него сделка — это сделка. Это не часть политики или большой стратегии. Это просто еще одна сделка. Это как купить участок земли на Манхэттене и построить на нем здание. Сначала вы покупаете один участок, потом другой», – разоблачал президента США Болтон.

Он считает, что ситуация осложняется тем, что у других участников диалога планы есть.

«Очевидно, что у президента Зеленского есть четкое представление о том, каким должен быть исход для Украины. У Путина тоже есть четкое представление, каким он хочет видеть исход для России. А у Трампа нет четкого представления, за исключением того, что он хочет, чтобы война закончилась. Я боюсь, что при таком подходе Украине будет очень сложно, и это произойдет довольно быстро», – сказал Болтон.

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