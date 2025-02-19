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Главное, что может предложить президент США Дональд Трамп России – это отказ от политики демонизации РФ и признание ее прав.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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