Взгляд из США: При Трампе может закончиться демонизация России. Европа одна не вытянет

Анатолий Лапин.  
19.02.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Главное, что может предложить президент США Дональд Трамп России – это отказ от политики демонизации РФ и признание ее прав.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главное, что может предложить президент США Дональд Трамп России – это отказ от политики...

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«Они [Россия] хотят, чтобы в их культуре признавали то, что они собой представляют, а не постоянно демонизировали. И я думаю, что Трамп может предложить им очень многое, думаю, что это было бы естественным поступком для Трампа, потому что он не демонизирует Россию. Но да, если говорить конкретно, я не уверена, что мы можем предложить России.

Мы больше не финансируем украинскую армию. И европейцы почти беспомощны в этом вопросе. Все растратили впустую все запасы. Но вы понимаете военные запасы, которые у них могли быть. Европейская экономика находится в действительно плохом состоянии. Трамп не собирается приносить американскую экономику в жертву», – заявила Квятковски.

 

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