«Выкурить Путина из берлоги!» – западные СМИ подбивают Трампа перейти от «пряников» к «кнуту»
Западные СМИ не скрывают раздражения по поводу того, что Россия не отказывается от целей СВО на Украине.
«Тон, который задают русские, вызывает беспокойство», – пишет The Hill.
«Трампу нужно выкурить Путина из его берлоги. Трампу нужно надавить на Путина. Он предложил слишком много пряников и слишком мало кнутов, и он уже отдал один большой пряник — встречу с президентом США на американской земле, чего ему делать не следовало. Это нужно было придержать, чтобы закрепить сделку», – требует американский политолог Чарльз Купчан.
The Times указывает: военачальники нескольких стран Европы предлагают Трампу демонстративно перебросить американские истребители F-35 в Румынию, где НАТО строит свою крупнейшую в Европе авиабазу.
Итальянский премьер Джорджия Мелони озвучила план «НАТО-лайт» для Украины – союзники Киева должны будут в течение дня принять решение об оказании военной и экономической помощи.
Агентство Bloomberg пишет, что пока неясно, подразумевает ли план отправку войск отдельными европейскими странами на Украину.
Публицист Дмитрий Ольшанский резюмирует: по всем признакам, план Запада – навязывание Москве сценария поражения:
«Предлагается получить (да и то гипотетически, на уровне смелого предположения) несколько исторически-символически близких нам городов северо-западного Донбасса и мусорную бумажку о том, что Киев не берут в НАТО, – а взамен расписаться в недостижимости всего, что называется «целями СВО», то есть согласиться с тем, что Украина останется до зубов вооруженной, официальной ненавидящей русских, с правом на армию любого масштаба, на размещение любого оружия и любых военных, с теми же гарантиями, что дает участие в НАТО, но только без обременительной бюрократии этого большого союза, где хотя бы есть капризные государства вроде Венгрии, способные блокировать ее поддержку. Останется со всеми своими крупными городами, в том числе и теми, что Россия юридически присоединила в 2022, с выходом к морю, с огромной общей границей».
Тем временем, положение ВСУ выглядит шатко.
New York Times указывает на «опасения, что линия фронта [ВСУ] начнет разрушаться», несмотря на то, что «на карте успехи [России] кажутся едва заметными, измеряемыми сотнями метров, а не сотнями километров».
«Наиболее боеспособные бригады истощены после того, как их использовали для латания дыр», – описывают авторы состояние ВСУ.
«Солдат, который говорил на условиях анонимности, поскольку ему не было разрешено общаться со СМИ, сказал, что наступательные действия России усилились после окончания последних мирных переговоров», – указывается в публикации.
Военкор Евгений Линин уверен, что столкновение ВС РФ и НАТО неизбежно:
«У ВСУ просто нет ресурсов держать фронт. Как только погода становится нелетной для их дронов – все, линия фронта сразу смещается. Рано или поздно Европа будет вынуждена ввести свои войска, чтобы сдержать наше продвижение».
Бывший подельник Зеленского – депутат Верховной рады Александр Дубинский, ныне брошенный в СИЗО, описывает альтернативный – оптимистический сценарий.
«Гарантии безопасности, к которым движется Украина при участии США, ЕС, России и Китая – могут быть даны только безъядерному, нейтральному, внеблоковому государству.
Это т. н. австрийский сценарий. Это очень неплохой вариант в наших реалиях, в котором Украина получит гарантии только после того, как возьмет на себя обязательства по проведению выборов и изменению законов, в т. ч. Конституции».
