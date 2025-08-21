Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные СМИ не скрывают раздражения по поводу того, что Россия не отказывается от целей СВО на Украине.

«Тон, который задают русские, вызывает беспокойство», – пишет The Hill.

«Трампу нужно выкурить Путина из его берлоги. Трампу нужно надавить на Путина. Он предложил слишком много пряников и слишком мало кнутов, и он уже отдал один большой пряник — встречу с президентом США на американской земле, чего ему делать не следовало. Это нужно было придержать, чтобы закрепить сделку», – требует американский политолог Чарльз Купчан.

The Times указывает: военачальники нескольких стран Европы предлагают Трампу демонстративно перебросить американские истребители F-35 в Румынию, где НАТО строит свою крупнейшую в Европе авиабазу.

Итальянский премьер Джорджия Мелони озвучила план «НАТО-лайт» для Украины – союзники Киева должны будут в течение дня принять решение об оказании военной и экономической помощи.

Агентство Bloomberg пишет, что пока неясно, подразумевает ли план отправку войск отдельными европейскими странами на Украину.

Публицист Дмитрий Ольшанский резюмирует: по всем признакам, план Запада – навязывание Москве сценария поражения:

«Предлагается получить (да и то гипотетически, на уровне смелого предположения) несколько исторически-символически близких нам городов северо-западного Донбасса и мусорную бумажку о том, что Киев не берут в НАТО, – а взамен расписаться в недостижимости всего, что называется «целями СВО», то есть согласиться с тем, что Украина останется до зубов вооруженной, официальной ненавидящей русских, с правом на армию любого масштаба, на размещение любого оружия и любых военных, с теми же гарантиями, что дает участие в НАТО, но только без обременительной бюрократии этого большого союза, где хотя бы есть капризные государства вроде Венгрии, способные блокировать ее поддержку. Останется со всеми своими крупными городами, в том числе и теми, что Россия юридически присоединила в 2022, с выходом к морю, с огромной общей границей».

Тем временем, положение ВСУ выглядит шатко.

New York Times указывает на «опасения, что линия фронта [ВСУ] начнет разрушаться», несмотря на то, что «на карте успехи [России] кажутся едва заметными, измеряемыми сотнями метров, а не сотнями километров».

«Наиболее боеспособные бригады истощены после того, как их использовали для латания дыр», – описывают авторы состояние ВСУ.

«Солдат, который говорил на условиях анонимности, поскольку ему не было разрешено общаться со СМИ, сказал, что наступательные действия России усилились после окончания последних мирных переговоров», – указывается в публикации.

Военкор Евгений Линин уверен, что столкновение ВС РФ и НАТО неизбежно:

«У ВСУ просто нет ресурсов держать фронт. Как только погода становится нелетной для их дронов – все, линия фронта сразу смещается. Рано или поздно Европа будет вынуждена ввести свои войска, чтобы сдержать наше продвижение».

Бывший подельник Зеленского – депутат Верховной рады Александр Дубинский, ныне брошенный в СИЗО, описывает альтернативный – оптимистический сценарий.