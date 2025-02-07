Абхазия приближается к дате внеочередных президентских выборов, которые состоятся 15 февраля. Обостряется предвыборная борьба, – власть жаждет получить деструктивная оппозиция, связанная с криминалитетом и майнинг-мафией. Поэтому вопрос стабилизации ситуации в республике стратегически важен для Москвы, так как позволяет не просто сохранить геополитическое влияние, но и нарастить собственное присутствие на Южном Кавказе.

Фаворит гонки, который чётко защищает интересы России и полностью соответствует всем критериям надёжного политика, – исполняющий обязанности президента Бадра Гунба. Соцопросы дают ему 41% голосов избирателей. Такие данные фокус-групп были представлены накануне в Москве.

В ноябре, когда административные здания захватывала «оппозиця», и была реальная угроза полномасштабных столкновений, именно Гунба сделал всё, чтобы остановить неконтролируемое развитие событий, возглавив госаппарат. И эта его решительность и харизматичность, а также организаторские качества, и были оценены по достоинству в Кремле.

Важный момент. На прошлой неделе Абхазию посетил первый зампред администрации президента РФ Сергей Кириенко. Именно во время встречи с Гунба он анонсировал значительные программы инвестиций в реконструкцию аэропорта и инфраструктуры.

Так был дан всем сигнал, что где лояльность и чёткая позиция, там и финансовые проекты, помощь и дальнейшее развитие. То есть, сейчас именно на Гунба делается ставка в дальнейших взаимоотношениях Москвы с Сухумом, и все группировки в нынешней абхазской элиты, очевидно, это поняли.

Данный расклад был наглядно закреплён визитом Бадры Гунба в российскую столицу 6 февраля, где он провёл переговоры с вице-премьером Александром Новаком, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, с министром финансов Антоном Силуановым, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтвердили масштабные планы развития сотрудничества во всех сферах.

Более того, Александр Новак пообещал обеспечить полные поставки электроэнергии социальным объектам и населению Абхазии уже с 7 февраля. Это решение предполагает не только увеличение объемов направляемой электроэнергии из России, но и, вероятно, дополнительные инвестиции в модернизацию энергосистемы республики. Важно отметить, что достигнутая договоренность представляет собой существенный шаг к стабилизации социально-экономической ситуации в республике и предотвращению дальнейшего ухудшения качества жизни населения.

Сергей Кириенко, со своей стороны, еще раз встретившись с Гунба, заверил от лица Владимира Путина в полной поддержке народа Абхазии, что окончательно закрепило за этим кандидатом статус национального политика, с которым в Москва готова и будет разговаривать.

Такая показательная демонстрация поддержки Бадры Гунба резко снизила шансы Адгура Ардзинба – ставленника группировок, желавших сохранить систему паразитизма.

Хотя он, судя по опросам, занимает второе место в гонке, имея 33% поддержки, что свидетельствует о достаточно серьезной конкуренции. Но представители оппозиции не готовы признать очевидное и рассчитывают на разогрев националистических настроений, а также делают ставку на радикальную молодёжь, которая была уже обработана пропагандой прозападных и протурецких НПО.

Поэтому пока рано ещё ставить точку в том политическом кризисе, инициированном теми кругами, которые не заинтересованы в увеличении присутствия России в Абхазии. Коррумпированные группировки и кланы, зависящие от майнинга криптовалют, разрешённого как раз Адгуром Ардзинба, когда он был министром экономики и вице-премьером, не собираются сдаваться без боя, так как рассчитывают навязать всем свои правила игры.

Главный их инструмент – это шантаж и угроза организации новых беспорядков в республике, тем более, что может быть уже спущен заказ со стороны Вашингтона и Анкары. И основания для таких опасений есть, так как, например, в США недовольны размещением дополнительных сил ВМФ РФ в Абхазии. Издание The Wall Street Journal по заказу Пентагона разместило фотографии, сделанные из космоса, демонстрирующие активное строительство новой военно-морской базы России в Очамчире.

Геостратегическое расположение базы вызывает серьезные опасения в НАТО, так как усиливаются позиции России в Чёрном море. WSJ отмечает, что её близость к границе с Грузией существенно повышает риск непреднамеренного нанесения ударов по грузинской территории в случае любого военного конфликта. Более того, сложная топография местности и наличие гражданской инфраструктуры в непосредственной близости от базы усложняют точечные удары.

Поэтому Запад и турецкие неоосманисты могут вполне использовать недовольную часть абхазской элиты, стоящей за шумной «оппозицией», для того, чтобы не дать Бадре Гунба стабилизировать политическую ситуацию. В связи с этим можно ожидать любых провокаций со стороны сторонников Адгура Ардзинба, в том числе, и обвинений в мнимых фальсификациях или нарушениях на президентских выборах. Ведь очевидно, что им нужно завершить майдан в республике и они будут толкать криминалитет и кланы на самые радикальные действия.

Такой фигурой, который может инициировать новые протестные выступления, способные перерасти в массовые беспорядки в день голосования или через некоторое время после оглашения результатов выборов, является экс-кандидат в президенты один из лидеров ноябрьских протестов Кан Кварчия. Именно он, как депутат парламента, сделал всё, чтобы сорвать принятие во втором чтении закона о запрете майнинга криптовалют в республике с усилением ответственности за использование и ввоз соответствующего оборудования.

Недавно за ярую антироссийскую деятельность и связь с криминальным миром МВД России лишило Кварчия российского гражданства, что говорит о понимании в Москве потенциальной угрозы. Проблема в том, что Кан Кварчия не один, и он опирается на целую сеть, которая уже бросила вызов властям республики в ноябре прошлого года.

В связи с этим перед Бадрой Гунба и его соратниками стоят очень сложные задачи последовательного осуществления программы развития сотрудничества с Россией, что невозможно без наведения порядка и укрепления конституционного строя в самой Абхазии. А для этого нужна крепкая политическая воля, которая, будучи подкреплённой поддержкой Москвы, может сделать многое.

Радует, что Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка» и герой Донецкой Народной Республики, открыто поддержал Бадру Гунба на выборах, что говорит о желании абхазских бойцов, воюющих на СВО, сохранить мир, стабильность и заложить основу для дальнейшего развития Абхазии в союзе с Россией. Такая помощь со стороны добровольцев многого стоит и уже создаёт залог успешного завершения президентских выборов.