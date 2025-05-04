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Украинские и западные журналисты разбалтывают много военных секретов, однако без их медийного пиара Киеву труднее будет клянчить деньги на Западе.

Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявил тыловой офицер ВСУ Дмитрий Лиховой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское медиапространство, оно помогает ВСУ воевать, или нет?», – спросил ведущий.

«Я скажу дипломатично – самыми успешными операциями ВСУ были те, которые проходили в условиях информационной тишины. Это Харьковская наступательная операция, это Курская наступательная операция прошлого года. Когда о них меньше всего знали, они оказались самыми успешными. У нас нет военной цензуры. Хотя у нас есть военное положение, очень мало его признаков воплощены на практике. При этом в информационной составляющей у нас существует демократия, и, скажем так, часть военных считали бы, что в этом направлении есть что исправить», – сказал Лиховой.

Однако он пожаловался, что без такой медийной открытости будет намного сложнее убеждать западных «союзников» оказывать поддержку.