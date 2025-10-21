Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский диктатор Владимир Зеленский продолжает скармливать своим соотечественникам откровенную ложь о положении дел на фронте. Буквально вчера он заявил об улучшении ситуации в Купянске, что вызвало среди украинских военных откровенное недоумение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается фронта. Обновленная ситуация от главкома Александра Сырского на сегодняшнее утро. В Купянске ситуация стала лучше», – заявил диктатор вчера журналистам.

Через некоторое время после этого заявления связанный с ВСУ и украинскими спецслужбами проект «Дип стейт» выложил карту, показывающую, что ВС РФ контролирует значительную часть города.

«Обновлена ​​ситуация в Купянске — врагу удается расширить контроль в центральной части. В городе ситуация остается сложной, поскольку группы, проникавшие в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть Купянска», – пишет «Дип стейт».

Признается, что ВСУ ведут боевые действия в центре, но они «носят рейдовый характер». Отмечается, что «ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска».

И если «Дип стейт» постарался не критиковать Зеленского, хотя было понятно, почему появился этот пост, то паблик 46-й бригады ВСУ куда более резок в оценках.

«Создается впечатление, что президента намеренно или ненамеренно вводят в заблуждение относительно ситуации на нуле», – пишут ВСУшники.

Примечательно, что в сводке Генштаба ВСУ о боях в Купянске вообще нет речи! Говорится лишь, что «враг атакует в направлении» города. Аналогичные формулировки применяются командованием ВСУ и в отношении Покровска (Красноармейска). И это при том, что и в одном, и другом городе ВС РФ ведут бои в центре.

Возможно, командование, от которого диктатор требует результат, пытается держать Зеленского в теплой ванной, скармливая ему «переможную» дезинформацию. Или же он, зная реальное положение дел на фронте, продолжает хорохорится, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Есть и третий вариант – обезумевший нарцисс, потеряв остатки адекватности, действительно верит, что Киев едва ли не побеждает в войне.