«ВСУ не выдохлись»: бежавший с Украины политолог обратился к российским пропагандистам

Ситуация с армией на Украине не настолько плоха, как об этом говорят российские пропагандисты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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