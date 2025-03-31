«ВСУ не выдохлись»: бежавший с Украины политолог обратился к российским пропагандистам
Ситуация с армией на Украине не настолько плоха, как об этом говорят российские пропагандисты.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему мы видим яростное сопротивление ВСУ, если все так плохо? Почему не видно массовой сдачи в плен? Вот этот вопрос как раз к пропагандистам, которые говорят о том, что ВСУ уже полностью выдохлись, что они вот сдаются массово и так далее. Нет, на самом деле ВСУ далее продолжают сражаться, не все так однозначно, как говорила героиня известного мема. И я думаю, что это тоже стоит принимать во внимание тем, кто говорит, да что-то мы сейчас вот еще чуть-чуть и сейчас мы возьмем все вплоть до Львова.
Если бы могли взять, то взяли бы, наверное. Поэтому я и говорю о том, что необходимо сейчас, чтобы речь шла о компромиссе, а не о том, чтобы все-таки дальше продолжать вот это кровопролитие, братоубийственную войну», – заявил Бондаренко.
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