Вслед за Трампом в ЕС ужесточат раздачу грантов, заточив их под доступ к ресурсам зарубежных стран
Bloomberg пишет, что после разгрома Трампом американского агентства по международному развитию USAID, ЕС пересмотрит свои расходы на внешнюю помощь.
Согласно внутреннему брюссельскому документу, с которым ознакомился Bloomberg, страны ЕС хотят сделать свою внешнюю помощь «более целенаправленной» и более тесно ориентированной на основные цели и интересы внешней политики Евросоюза, среди которых обеспечение доступа к стратегическим ресурсам и сокращение притока мигрантов.
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В проекте говорится, что «общий котел» ЕС и без того перегружен, учитывая спектр требований – от зеленого перехода до обороны. В ближайшие недели ЕК также изложит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета с 2028 по 2034 год.
В публикации отмечается, что ЕС и США конкурируют с Китаем за влияние в ресурсно богатых регионах, таких как Африка и Южная Америка. На этом фоне Евросоюз стремится позиционировать себя как надежного партнера, особенно в сравнении с непредсказуемой политикой администрации Трампа.В ближайшее время Еврокомиссия представит новые предложения по бюджету на 2028-2034 годы, чтобы учесть новые приоритеты, добавляет Bloomberg.
Долгое время ЕС и США были крупнейшими донорами международной помощи. Однако в 2023 году Евросоюз и его страны-члены совокупно выли на первое место, выделив на международную помощь около 96 млрд евро ($99 млрд), тогда как США в тот год потратили на это лишь около $72 млрд.
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