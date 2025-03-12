Все как на Украине: В Черногории сербскому языку не дают официальный статус

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Инициативу сербского политика Черногории и председателя Скупщины страны Андрии Мандича о придании сербскому официального статуса поддержала Социалистическая народная партия Черногории (СНП).

Представители этой политической силы обратили внимание на то, что на сербском говорит большинство черногорцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В СНП заявили, что считают официальный статус сербского языка естественным и логичным шагом, отражающим как историческую, культурную и языковую реальность Черногории, так волю значительной части граждан.

«Нигде в мире не существует ситуации, когда язык, на котором говорит большинство граждан, не является официальным языком этого государства. Мы считаем, что пришло время исправить эту нелогичность в Черногории и ввести сербский язык в качестве официального языка. Будет интересно посмотреть, кто выступит против этой позиции и какие аргументы он приведёт», – заявили представители партии изданию Vijesti.

Согласно официальным результатам последней переписи населения, проведенной в конце 2023 года, 43% граждан Черногории заявили, что говорят по-сербски, а 34% — по-черногорски. Самым ярым противником введения сербского языка в качестве официального в Черногории является националистическая Демократическая партия социалистов бывшего диктатора страны Мило Джукановича.

Нужно отметить, что так называемый «черногорский язык» – новодел новейшего времени, был придуман местными националистами на основе «иекавского» диалекта сербского языка. Исторически диалект «экавица» распространен в Сербии и на востоке Хорватии, а «иекавица» – в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и юго-западе Сербии. Различия между ними незначительны: например, если хлеб на экавице будет звучать как «хлэб», то на иекавице как «хлиеб»; если молоко на экавице звучит как «млэко», то на иекавице как «млиеко». И все остальные слова в том же духе.

Рождение «черногорского языка» произошло после инспирированного Западом отделения Черногории от Сербии в 2006 году. Для чего нанятые режимом Джукановича «лингвисты» добавили две буквы в традиционный сербский алфавит и, по сути, следуя западным трендам, неофициально запретили кириллицу.