Всё как на Украине перед Евромайданом. ЕС колонизирует узбеков и казахов

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Ведущий с Россией гибридную войну ЕС усиливает воздействие на бывшие советские республики Центральной Азии с целью их политической и экономической колонизации. Всё это делается через различные методики «мягкой силы» по продвижению своей повестки.

Речь идёт о внедрении т.н. программ по «развитию гражданского общества». Внимание Брюсселя сейчас сфокусировано в основном на Казахстане и Узбекистане, ведущих государствах региона, которые объявлены Западом главными стратегическими партнёрами для насаждения своего влияния.

Не зря в апреле в Ташкенте посол ЕС Тойво Клаар провела презентацию пяти проектов на сумму 2,9 млн. евро. Упор делается на работе с женщинами и молодёжью в деле их вовлечения в сеть существующих и создаваемых НПО.

Политическим просвещением подрастающего поколения в западном и антироссийском духе будет заниматься такая интересная организация как Human Rights in Action на базе международного социально-образовательного центра «Баркарор Хает» при участии Deutsher Volkshochschul-Verband (Немецкая ассоциация народных университетов).

В этом же направлении в Узбекистане будет действовать до 2027-го года и Фонд Конрада Аденауэра на базе информационно-консультационного ресурсного центра «Юксалиш». Его задача – рекрутировать студентов юридических факультетов в целях «повышения медиаграмотности». Понятно, что под этим термином скрывается задача борьбы с российским информационным влиянием.

Узбекские власти создают для расширения присутствия европейских НПО благоприятные условия, давая возможность работать в центрах для воспитания молодёжи даже пропагандистам ЛГБТ-идей (извращенцы запрещены в РФ).

Абсолютно такая же деятельность развёрнута и в Казахстане, где она перемежается уже с требованием проведения немедленных «демократических реформ». Такие требования были озвучены в мае, когда Астану посетила президент немецкого Бундесрата и одновременно премьер-министр немецкой земли СААР Анке Релингер.

И это не просто какие-то пожелания отдельного германского деятеля, а целенаправленный курс Брюсселя, который был отображён во время переговоров по усовершенствованному соглашению о партнерстве и сотрудничестве (ЕСРА) с Астаной и Бишкеком. Документ включал обязательства по реформам.

Дальнейшее развитие экономического сотрудничества, увеличение инвестиций и ослабление визового режима с республиками Средней Азии увязывается с проведением необходимых для ЕС реформ в системе государственного управления.

По сути это неприкрытое давление с целью корректировки внешней и внутренней политики правящих элит в регионе с целью их подчинения своей воле. При этом НПО и фонды играют в этой схеме роль передаточного механизма, оказывая воздействие изнутри и одновременно обрабатывая городскую молодёжь в «европейском духе» с целью создания социальной базы поддержки Запада – всё как в своё время на Украине в период подготовки Евромайдана.

Финансирование этих всех организаций осуществляется открыто через Европейский инструмент содействия демократии и правам человека (EDIHR) без какого-либо контроля со стороны местных правительств. Это прямое вмешательство во внутренние дела республик, но их власти на это никак реагируют.

Брюссель формирует, по сути, новые институты внутри этих республик, которые конкурируют или даже замещают местные власти. Политические настроения в обществе начинают формироваться извне.