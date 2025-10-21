ВС РФ прорываются на Орехов – вражеские сводки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия активизировалась на Запорожском направлении. Об этом в эфире видеоблога «Мы – Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер спикер действующей на юге группировки ВСУ Владислав Волошин.

Он сообщил, что вчера ВС РФ предприняли атаку при поддержке бронетехники в районе города Орехов и атаковали село Малая Токмачка. Отмечается, что русские понесли потери, но бои продолжаются.

«Эти штурмовые действия идут в направлении населенного пункта Орехов. Поэтому мы считаем, что противник хочет просто прорвать фронт на одном из участков, чтобы подойти поближе к Орехову», – говорит Волошин.

По его словам, в Запорожской области ВС РФ активизировались и на западном фланге в районе Степногорска и Каменского, пытаясь занять позиции, откуда можно «держать под контролем логистические пути, идущие и на Запорожье, и на Степногорск».

Гость эфира говорит, что там идут жестокие бои.

При этом он подчеркнул, что здесь со стороны ВС РФ в бой пошли хорошо подготовленные бойцы из ВДВ.

Напомним, что вчера ВС РФ при поддержке бронетехники атаковали Малую Токмачку. Часть техники была подбита, тем не менее, десанту удалось высадиться в селе.

ОСИНТ-проект «Сливочный каприз» геолоцировал кадры из Малой Токмачки, отметив, что имеет место продвижение ВС РФ более чем на три километра и «достижение новых позиций в центральной части Малой Токмачки».