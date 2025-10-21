ВС РФ прорываются на Орехов – вражеские сводки

Игорь Шкапа.  
21.10.2025 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 853
 
Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация


Российская армия активизировалась на Запорожском направлении. Об этом в эфире видеоблога «Мы – Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер спикер действующей на юге группировки ВСУ Владислав Волошин.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сообщил, что вчера ВС РФ предприняли атаку при поддержке бронетехники в районе города Орехов и атаковали село Малая Токмачка. Отмечается, что русские понесли потери, но бои продолжаются.

«Эти штурмовые действия идут в направлении населенного пункта Орехов. Поэтому мы считаем, что противник хочет просто прорвать фронт на одном из участков, чтобы подойти поближе к Орехову», – говорит Волошин.

По его словам, в Запорожской области ВС РФ активизировались и на западном фланге в районе Степногорска и Каменского, пытаясь занять позиции, откуда можно «держать под контролем логистические пути, идущие и на Запорожье, и на Степногорск».

Гость эфира говорит, что там идут жестокие бои.

При этом он подчеркнул, что здесь со стороны ВС РФ в бой пошли хорошо подготовленные бойцы из ВДВ.

Напомним, что вчера ВС РФ при поддержке бронетехники атаковали Малую Токмачку. Часть техники была подбита, тем не менее, десанту удалось высадиться в селе.

ОСИНТ-проект «Сливочный каприз» геолоцировал кадры из Малой Токмачки, отметив, что имеет место продвижение ВС РФ более чем на три километра и «достижение новых позиций в центральной части Малой Токмачки».

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить