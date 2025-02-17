Вражеские спецслужбы сполна пользуются нашим провалом в воспитании российской молодёжи – юрист

Украинские спецслужбы работают с базой, которую им подготовили в России за последние два десятка лет, формируя ценности общества потребления. И предательство Родины, немыслимое для человека советского воспитания, стало сделкой.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал юрист, аналитик и блогер Павел Селекзянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беды в головах, прежде всего. С людьми долгое время не работали. И с молодёжью не работали, либо работали отрицательно. Если посмотреть на молодежные организации, даже государственные, которые работали в нулевые и должны были воспитать патриотичную молодежь, большая часть из них в 2018-19 годах ходили на митинги экстремистских организаций, те же самые люди. Можно открыто сказать, что работали люди, которые готовили не патриотически настроенную молодежь, а наоборот. Их выступления и тогда вызывали массу вопросов, но почему-то никого не смущали. Я уж не буду называть фамилию этого деятеля, который недавно два интервью давал и прямо говорил, чем он занимался (экс-министр по делам молодёжи Василий Якеменко – ред.). И вы хотите сказать, что об этом не знали? Всё прекрасно знали», – подчеркнул он.

По словам аналитика, киевские террористы сейчас пользуются уже наработанной базой, подготовленной еще со школьной скамьи, где истории Европы и английскому языку уделялось больше внимания, чем русскому языку и отечественной истории.