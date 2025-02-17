Вражеские спецслужбы сполна пользуются нашим провалом в воспитании российской молодёжи – юрист
Украинские спецслужбы работают с базой, которую им подготовили в России за последние два десятка лет, формируя ценности общества потребления. И предательство Родины, немыслимое для человека советского воспитания, стало сделкой.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал юрист, аналитик и блогер Павел Селекзянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Беды в головах, прежде всего. С людьми долгое время не работали. И с молодёжью не работали, либо работали отрицательно. Если посмотреть на молодежные организации, даже государственные, которые работали в нулевые и должны были воспитать патриотичную молодежь, большая часть из них в 2018-19 годах ходили на митинги экстремистских организаций, те же самые люди.
Можно открыто сказать, что работали люди, которые готовили не патриотически настроенную молодежь, а наоборот. Их выступления и тогда вызывали массу вопросов, но почему-то никого не смущали. Я уж не буду называть фамилию этого деятеля, который недавно два интервью давал и прямо говорил, чем он занимался (экс-министр по делам молодёжи Василий Якеменко – ред.). И вы хотите сказать, что об этом не знали? Всё прекрасно знали», – подчеркнул он.
По словам аналитика, киевские террористы сейчас пользуются уже наработанной базой, подготовленной еще со школьной скамьи, где истории Европы и английскому языку уделялось больше внимания, чем русскому языку и отечественной истории.
«При наличии вроде как молодежной политики фактически её нет. Когда в 2022 году ввели обязательное поднятие флага, первыми возмутились учителя: зачем это надо, теперь на час раньше на работу приходить. А это учителя!
Если посмотреть на экстремистов и террористов, которых сейчас задерживают, найти среди них людей 40-45 лет можно, но скорее это жертвы телефонных мошенников. Большинство – это люди, которые выросли в тот период времени, когда государство не занималось воспитанием и идеологией как таковой, люди находили сами к чему вообще стремиться и сами эту систему ценностей в себе формировали», – подчеркнул Селекзянов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: