Запускать беспилотники по российским тылам помогают карты, которые попали западным спецслужбам после развала СССР.

Об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, отвечая на вопрос, как дроны проходят сквозь российскую ПВО.

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«Это оперативно-тактическое направление вражеские беспилотники проходят на малых, предельно малых высотах, действительно, обходя где-то наше ПВО. А просчитывают маршруты не сами украинцы — вероятнее всего, им помогают британцы и немцы. У них есть хорошие математические модели, эффективные расчёты для малых, предельно-малых высот. Более того, они хорошо знают нашу местность, имеют электронные карты. Скорее всего, была утечка наших детальных карт после развала Советского Союза, а теперь противник этим пользуется. Еще в то время это направление считалось стратегически важными, и мы на него всегда обращали внимание, занимались картографированием. В случайности я не верю, скорее всего враг поднял эти разработки и активно пользуются ими», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что в России пПланы противника поняли и, вероятнее всего, сейчас осуществляется перегруппировка сил и средств нашей ПВО.

«Нам нужно дальше развивать нашу систему ПВО и увеличивать армию до трех миллионов человек. Пока же можно привлекать добровольцев с Дальнего Востока, Западной Сибири, Зауралья, Приуралья. Сельские ребята с удовольствием приедут сюда служить. Их нужно только обучить для работы на системах ПВО во втором эшелоне. Ведь атакуемые области — это вторая линия обороны, которая призвана обезопасить наше население в тылу. Даже если будут созданы простые наблюдательные посты со слабенькими оптико-электронными радиолокационными станциями, мы все равно сможем увидеть дроны противника и предупредить. Тогда объектовое ПВО начнёт работать на пять минут раньше, чем увидит объекты сама», – отметил собеседник издания.

По его словам, пока у расчетов ПВО есть дефицит времени на принятие решения и организацию уничтожения этих беспилотников уже на догоне.