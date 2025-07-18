«Враг этим пользуется»: российский генерал рассказал о проблемах ПВО

Олег Кравцов.  
18.07.2025 12:25
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запускать беспилотники по российским тылам помогают карты, которые попали западным спецслужбам после развала СССР.

Об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, отвечая на вопрос, как дроны проходят сквозь российскую ПВО.

Запускать беспилотники по российским тылам помогают карты, которые попали западным спецслужбам после развала СССР....

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«Это оперативно-тактическое направление вражеские беспилотники проходят на малых, предельно малых высотах, действительно, обходя где-то наше ПВО. А просчитывают маршруты не сами украинцы — вероятнее всего, им помогают британцы и немцы. У них есть хорошие математические модели, эффективные расчёты для малых, предельно-малых высот. Более того, они хорошо знают нашу местность, имеют электронные карты. Скорее всего, была утечка наших детальных карт после развала Советского Союза, а теперь противник этим пользуется. Еще в то время это направление считалось стратегически важными, и мы на него всегда обращали внимание, занимались картографированием. В случайности я не верю, скорее всего враг поднял эти разработки и активно пользуются ими», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что в России пПланы противника поняли и, вероятнее всего, сейчас осуществляется перегруппировка сил и средств нашей ПВО.

«Нам нужно дальше развивать нашу систему ПВО и увеличивать армию до трех миллионов человек. Пока же можно привлекать добровольцев с Дальнего Востока, Западной Сибири, Зауралья, Приуралья. Сельские ребята с удовольствием приедут сюда служить. Их нужно только обучить для работы на системах ПВО во втором эшелоне. Ведь атакуемые области — это вторая линия обороны, которая призвана обезопасить наше население в тылу.

Даже если будут созданы простые наблюдательные посты со слабенькими оптико-электронными радиолокационными станциями, мы все равно сможем увидеть дроны противника и предупредить. Тогда объектовое ПВО начнёт работать на пять минут раньше, чем увидит объекты сама», – отметил собеседник издания.

По его словам, пока у расчетов ПВО есть дефицит времени на принятие решения и организацию уничтожения этих беспилотников уже на догоне.

«Беспилотники ВСУ проникают и бьют по самым уязвимым объектам – жилым домам. Нефтеперерабатывающие заводы, газоперекачивающие станции, трансформаторы, линии электропередач, энергогенерирующие мощности,  тепловые электростанции, склады, арсеналы надо защищать любой ценой. Очевидно, чтобы защитить окраины крупных городов сил уже не хватает. У нас тоже есть проблемы. И враг прекрасно это знает и пользуется этим, оказывая психологическое давление на население», – резюмировал Попов.

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