Возьмём в аренду ржавый эсминец – и долбанём по русским «Томагавками» – украинский генерал
Украине следует поднять вопрос передачи американцами ракетных эсминцев.
Об этом в эфире телеканала Эспресо заявил экс-закомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, Дональд Трамп лукавит, когда говорит, что Украине слишком долго пришлось бы осваивать «Томагавки».
Проблемой укро-генерал считает отсутствие кораблей для запуска этих ракет.
«И мы даже не поднимали вопрос – взять по ленд-лизу пару эсминцев ракетных, которые могли бы использовать», – считает Кривонос.
Он добавил, что использовать можно те корабли, которые США собираются резать на металлолом.
В передачу же наземных платформ он не верит из-за их ограниченного числа.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: