«Волынские животные!»: украинские беженцы в США вынуждены жить в клоаке

Максим Столяров.  
22.05.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Украинские мигранты, которые обосновались в США задолго до развала СССР, поддерживают Трампа и не собираются помогать вновь прибывшим бандеровцам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские мигранты, которые обосновались в США задолго до развала СССР, поддерживают Трампа и не...

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«Наши эмигранты в Америке, 200 тысяч, могут быть депортированы. Хотели – проголосовали, поддерживали [Трампа]. У меня вопрос к нашей диаспоре – как вам спится по ночам, уважаемые коллеги?», – выговаривал Лапин.

Он возмутился, что «старая» украинская диаспора никак не помогает вновь прибывшим эмигрантам, которые сталкиваются с огромным количеством проблем.

«Я припоминаю, что будучи в Америке, слышал от некоторых наших украинских диаспорян, которые там уже давно живут, и стали гражданами Америки: «Ну, смотрите, мы жили нелегально, нам было так тяжело, а эти, что сейчас приехали, им сразу и документы дали и так далее».

Когда-то у нас в селе про таких говорили, что это обычное волынское животное, зовется оно жабой. То есть, если я жил в говне, то пусть сегодняшние беженцы из Украины также поживут в говне.

Такие тоже есть, это надо иметь в виду. Наверное, Бог создал таких для чего-то», – подытожил он.

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