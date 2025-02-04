Воевать с русскими или бежать, вот в чем вопрос для НАТО

Елена Острякова.  
04.02.2025 14:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вводить войска НАТО на Украину преждевременно и раскованно, потому что перемирие не наступит быстро. И тогда придется воевать.

Об этом бывший шведский дипломат Фредрик Лёйдквист заявил в интервью цифровой платформе The Cipher Brief, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вводить войска НАТО на Украину преждевременно и раскованно, потому что перемирие не наступит быстро....

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«Я не уверен, что это правильное решение. В чем проблема? Что должны делать эти войска? Можно сказать, что они там, как своего рода спусковой крючок, чтобы Россия не напала на Украину или на них. Но если Россия нападет и убьет военнослужащих из стран НАТО, это может подорвать доверие к статье 5 североатлантического договора.

Я не понимаю, как можно отравить войска из стран НАТО, не задействовав весь альянс. Если русские откроют огонь, есть два варианта: открыть ответный огонь, и тогда наши страны будут в состоянии войны с Россией, или мы покидаем Украину и бежим оттуда. И это серьезная победа для Путина, а мы всерьез подорвем ценности и авторитет статьи 5», – сказал Лёйдквист.

Он напомнил, что в крохотное Косово НАТО вводила более 50 тысяч солдат, поэтому мобилизовать необходимый для Украины контингент она не сможет.

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