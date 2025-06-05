Военкор: Следующий налет может быть на базу атомных подлодок и пусковые шахты ракет

Россия пока не потеряла ядерный паритет с США и все еще может несколько раз уничтожить планету

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Говорят, что мы прям в ходе этих терактов аж ядерный паритет с США в стратегической бомбардировочной авиации потеряли, тут тоже не стоит, я встречал эти «экспертные» оценки. Во-первых, у нас по количеству самолётов паритета никогда не было, у Штатов всегда было больше. Но дело не столько в количестве, сколько в качестве и возможности нести количество средств поражения. Будем говорить откровенно, у нас не сильно просела эта возможность. … Конечно, потеря даже нескольких таких бортов-стратегов чувствительна, обидна. Но даже если предположить, что украинцы не врут (а они врут всякий раз, когда открывают рот), у нас всё равно остаётся достаточно самолётов, чтобы продолжить кошмарить Украину с утроенной энергией», – заверил Коц.