Военкор: Следующий налет может быть на базу атомных подлодок и пусковые шахты ракет
Россия пока не потеряла ядерный паритет с США и все еще может несколько раз уничтожить планету
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Говорят, что мы прям в ходе этих терактов аж ядерный паритет с США в стратегической бомбардировочной авиации потеряли, тут тоже не стоит, я встречал эти «экспертные» оценки. Во-первых, у нас по количеству самолётов паритета никогда не было, у Штатов всегда было больше. Но дело не столько в количестве, сколько в качестве и возможности нести количество средств поражения. Будем говорить откровенно, у нас не сильно просела эта возможность. …
Конечно, потеря даже нескольких таких бортов-стратегов чувствительна, обидна. Но даже если предположить, что украинцы не врут (а они врут всякий раз, когда открывают рот), у нас всё равно остаётся достаточно самолётов, чтобы продолжить кошмарить Украину с утроенной энергией», – заверил Коц.
«[У американцев] больше, чем у нас, но стратегический паритет мы всё равно сохраняем, потому что главная ударная сила нашей ядерной триады – это её наземная компонента, а воздушная и морская её только дополняет. И если рассуждать гипотетически, даже потеря половины нашего ядерного потенциала – при встречных ударах мы всё равно сохраняем возможность несколько раз уничтожить планету полностью. …
Но повторюсь, это не значит, что – та, потеряли сколько-то там самолётов, ерунда. Конечно, нет. Потому что надо иметь в виду теперь, что следующий налёт может быть на базу атомных подводных лодок, на пусковые шахты наземных ракет и прочее, прочее», – добавил военкор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: