Вместе с кризисом в ЕС будет расти и русофобия – прогноз Корнилова

Русофобией и угрозами войны западные политики пытаются отвлечь своих избирателей от растущих внутренних проблем.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачастую русофобия в ЕС разгоняется именно ради того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от социально-экономических проблем. Если мы сейчас посмотрим отчеты правительств целого ряда государств Европы, то мы увидим, что они начали постепенно снижать свои и без того не радужные прогнозы экономического роста на этот год. Где-то рецессия фиксируется, где-то выход на ноль.

И чтобы отвлечь внимание своих избирателей от этих проблем, рождаются страшилки о том, что Россия обязательно нападет, соответственно, нужно увеличивать расходы на оборону. И знаете, очень немногие в западной прессе задают вопросы – а может не надо нам все-таки тратить такие деньги на войну, может перенаправим их на экономические проекты», – сказал Корнилов.