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Генеральный секретарь президента Республики Сербской Елена Паич Баштинац заявила, что сербский энтитет работает над новой Конституцией.

По её словам, очередная редакция основного закона определит РС как конституционное образование с полным правом суверенного принятия решений по всем вопросам, важным для ее выживания и развития, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая Конституция должна четко подтвердить нашу приверженность сохранению традиционных ценностей, нашу борьбу за сохранение семьи, а также недвусмысленно подтвердить суверенитет Республики Сербской и наше право свободно решать свое будущее», – подчеркнула Паич Баштинац в разговоре с агентством «Срна».

Она отметила, что за время войны, в период с 1992 по 1995 годы, РС была независимым государством, которое подписав Дейтонское мирное соглашение, согласилось на создание общего государства, одновременно включив свою государственность и свою Конституцию в рамки Боснии и Герцеговины в соответствии с международными правовыми нормами.

«Верховные представители, являясь иностранцами, не являющимися частью внутренних политических структур БиГ и Республики Сербской, не имеют полномочий или права вмешиваться в основные правовые рамки и вносить изменения в Конституцию Республики Сербской. Именно они неоднократно приводили эту несчастную страну к конституционному кризису», – отметила Паич Баштинац.

Надо отметить, что после приговора, вынесенного президенту РС Милораду Додику Судом БиГ за невыполнение указов надсмотрщика за Боснией, фальшивого Верховного представителя, немецкого дипломата Кристиана Шмидта, ситуация в стране начала обострятся.

Посетивший БиГ генсек НАТО Марк Рютте выразил поддержку этому судебному решению, согласно которому Додик получил год заключения и шесть лет запрета занимать официальные должности.

При этом оккупационное командование EUFOR ввело на территорию РС турецкий воинский контингент, зная традиционное сотрудничество сараевских бошняков, которых поддерживает Запад, и турок.

В ответ союзная Баня-Луке Венгрия ввела на территорию энтитета свой армейский спецназ под предлогом обучения сербской жандармерии.