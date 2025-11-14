Верная соратница Зеленского объяснила, почему разочаровалась в нем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Став президентом, Владимир Зеленский не дал обществу то, что от него ожидали.

Об этом в эфире видеоблога «В постели» заявила депутат ВР от правящей партии Марьяна Безуглая, ярая русофобка, известная критикой украинского военного командования, передает корреспондент «Политнавигатора».

Ведущая напомнила, что ранее она вышла из партии и фракции, заявив при этом, что будет поддерживать Зеленского.

Безуглая говорит, что теперь она «разочаровалась в президенте», отметив, что его большая поддержка в обществе в 2019-м «реализовалась в монополию».

«Это было монобольшинство с возможностью самим назначать правительство», – сказала она.

При этом «позитив» от деятельности Зеленского грантоедка видит в разрешении на продажу земли и ряд других законов.

«Но запрос у общества был еще шире – это коренное изменение государства, инертность и неупорядоченность которой всех достала. Шанс полной мерой не использован. Это меня разочаровало лично», – сказала депутат.

По ее словам, «мы до сих пор живем без плана». У нее спросили, почему этого плана нет у Зеленского.