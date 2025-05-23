В США обеспокоены – военное могущество России продолжает расти

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С каждым месяцем продолжающейся СВО российская армия становится всё сильнее, поэтому США и ЕС должны ввести более жёсткие санкции.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил сын известного американского политика-русофоба, американский эксперт по внешней политике Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина делает достаточно, но позвольте спросить, что бы произошло в этой войне между Украиной и Россией, если бы США и Европа вдруг ввели вторичные санкции против любой страны, которая торгует с Россией? Как это повлияло бы на военную машину России? Это бы ее остановило?», – сказал Бжезинский.