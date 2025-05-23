В США обеспокоены – военное могущество России продолжает расти

Константин Серпилин.  
23.05.2025 15:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


С каждым месяцем продолжающейся СВО российская армия становится всё сильнее, поэтому США и ЕС должны ввести более жёсткие санкции.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил сын известного американского политика-русофоба, американский эксперт по внешней политике Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С каждым месяцем продолжающейся СВО российская армия становится всё сильнее, поэтому США и ЕС...

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«Украина делает достаточно, но позвольте спросить, что бы произошло в этой войне между Украиной и Россией, если бы США и Европа вдруг ввели вторичные санкции против любой страны, которая торгует с Россией? Как это повлияло бы на военную машину России? Это бы ее остановило?», – сказал Бжезинский.

 

«Я не думаю, что время на стороне Украины. Я не думаю, что время на нашей стороне. Посмотрите, как восстанавливаются российские вооруженные силы. Они производят больше танков, чем мы. Хотя я знаю, что танки – не главное, они все равно важны.

Они становятся такими же хорошими, как украинцы в ведении боевых действий с помощью беспилотников. У них больше людей в армии, чем было в феврале 2022 года. И эта тенденция сохраняется. Так что мы упускаем момент, оставаясь пассивными», – добавил эксперт.

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