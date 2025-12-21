В США надзирателю концлагеря, издевавшемуся над сербами, дали всего пять лет

Алексей Топоров.  
21.12.2025 18:20
  (Мск) , Белград
Просмотров: 356
 
Балканы, Босния, Военные преступления, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США


Минюст США проводит разбирательство и может лишить американского гражданства Кемаля Мрнджича из Боснии, осужденного за военные преступления против сербских заключенных в бошнякском концлагере «Челебичи».

После войны в Боснии Мрнджич пересёк границу с Хорватией и оттуда выехал в качестве беженца в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Минюст США проводит разбирательство и может лишить американского гражданства Кемаля Мрнджича из Боснии, осужденного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он рассказал, будто бежал из родной страны после того, как якобы был подвергнут издевательствам со стороны сербских сил, боится вернуться обратно. В 2009 году Мрнджич получил американское гражданство.

Однако годы спустя Мрнджич был опознан в качестве бывшего начальника охраны в лагере Челебичи. Суд Бостона признал его виновным в даче ложных показаний, на основании которых Мрнджичу был предоставлен статус беженца, а затем и гражданство США. 

Выжившие в концлагере сербы рассказали, что месяцами содержались в закрытых непроветриваемых ангарах без окон и света, ежедневно подвергаясь избиениям деревянными палками, бейсбольными битами и прикладами автоматов. Многие заключенные скончались от полученных травм и условий содержания.

«Мрнджич лично сломал мне семь ребер, а также порвал губу ударом ботинка. Трудно говорить и перечислять все ужасы, через которые прошли сербы, томившиеся там», – дал показания против карателя, проведший в «Челебичах» 2 года 8 месяцев Слободан Мркаич.

Его родной населенный пункт из Брадины был этнически вычищен от сербов, в результате чего были убиты 48 мирных жителей, а около 240 человек были отправлены в концлагерь.

Несмотря на жуткие деяния, американцы приговорили Мрнджича к сроку чуть более пяти лет.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить