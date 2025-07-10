Американские военные и политики очень обеспокоены усилением России в обширном Арктическом регионе.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насколько я вижу, мы противостоим русским в Арктике, на Балтике, на Украине и в Юго-Западной Азии. Кто знает, где это может произойти снова? Возможно, даже в Азербайджане, в какой-нибудь тайной войне.

Мы создаем дугу кризиса от Северного полюса до южной оконечности Персидского залива. И все это направлено на дестабилизацию России.

Что мы делаем в Арктике, кроме того, что пытаемся захватить Гренландию? У нас есть войска в Арктике. Я наткнулся на вебинар, организованный Военно-морским колледжем и другими организациями. Представители Министерства обороны и другие сотрудники, участвующие в Арктическом совете, оценивают происходящее там и делают это двояко», – сказал Вилкерсон.