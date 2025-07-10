США «крайне воинственно» обеспокоены укреплением России в Арктике – Вилкерсон

Максим Столяров.  
10.07.2025 21:28
  (Мск) , Москва
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Арктика, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, США


Американские военные и политики очень обеспокоены усилением России в обширном Арктическом регионе.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские военные и политики очень обеспокоены усилением России в обширном Арктическом регионе. Об этом...

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«Насколько я вижу, мы противостоим русским в Арктике, на Балтике, на Украине и в Юго-Западной Азии. Кто знает, где это может произойти снова? Возможно, даже в Азербайджане, в какой-нибудь тайной войне.

Мы создаем дугу кризиса от Северного полюса до южной оконечности Персидского залива. И все это направлено на дестабилизацию России.

Что мы делаем в Арктике, кроме того, что пытаемся захватить Гренландию? У нас есть войска в Арктике. Я наткнулся на вебинар, организованный Военно-морским колледжем и другими организациями. Представители Министерства обороны и другие сотрудники, участвующие в Арктическом совете, оценивают происходящее там и делают это двояко», – сказал Вилкерсон.

«Во-первых, русские активно укрепляют свою границу в Арктике. Они размещают там всевозможные военные объекты и, по сути, модернизировали все, что там построил Сталин. Когда мы говорим «Арктика», мы имеем в виду территорию России, расположенную близко к Северному полюсу.

Мы беспокоимся обо всем, начиная с того, что Россия взимает плату за пересечение этого водного пространства и заканчивая вмешательством Китая, потому что Китай уже вмешался. Так что сейчас мы делаем вещи, которые выглядят очень воинственно в отношении обязанностей России в Арктике и попыток Китая войти в Арктику», – подытожил он.

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