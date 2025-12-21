Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад введет войска на Украину в 2026 году, но это будет не экспансия, а инфильтрация. Такое решение было принято в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На ней, на закрытой встрече группы стран, в том числе, американцев, были сделаны выводы, что к весне 2026 года Украина начнет очень серьезно выдыхаться, что в одиночку она уже не сможет тянуть, и нужно будет начинать медленное инкорпорирование в войну – Запада», – сказал Шурыгин.

По расчетам НАТО, западное присутствие поможет киевскому режиму мобилизовать на фронт еще 1,5-2 млн человек.