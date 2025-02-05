В Штатах плачутся: Россия выигрывает гонку за доминирование в Арктике

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The Wall Street Journal считает, что Россия выигрывает гонку за доминирование в Арктике, сотрудничая с Китаем и оставляя позади США.

«В Арктике никогда не было так жарко. В прошлом году российские атомные подводные лодки практиковали пуски крылатых ракет вблизи стран-членов НАТО — Норвегии, Финляндии и Швеции. Эти учения последовали за арктическими военными играми Организации Североатлантического договора, которые включали в себя десантирование в холодных морях. В следующем месяце Россия и Китай направили патрульные катера в ледяные воды Крайнего Севера», – говорится в публикации.

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США и Россию разделяют всего 53 мили Берингова пролива, недалеко от Полярного круга. Но в геополитическом плане они отдалены друг от друга больше, чем когда-либо в последние десятилетия, отмечает издание.

Политической «жаре» способствуют и климатические изменения. Арктика нагревается быстрее, чем другие части планеты. По мере таяния морского льда Северный Ледовитый океан открывается для глобального судоходства в невиданных ранее масштабах.

«За последние десятилетия Арктика нагревалась почти в 4 раза быстрее, чем остальная планета, по данным исследователей, которые называют это явление «арктическим усилением». По мере отступления морского льда увеличивается количество высокоширотных рейсов, совершаемых судами через этот регион. Если глобальное потепление растопит лед вдоль северного побережья Гренландии, это может открыть водный путь для российских военных кораблей, которые смогут пройти прямо к Северной Америке», – пишет газета.

Во времена холодной войны СССР и США разместили в этом регионе самые мощные системы вооружения и наблюдения. После распада Советского Союза США сократили свои базы на Аляске, а российские арктические силы пришли в упадок. Две страны сотрудничали по таким вопросам, как окружающая среда, рыболовство и безопасность на море.

Сейчас растущая взаимная враждебность побуждает Россию и НАТО возобновить военное развертывание в регионе, поскольку это дает каждой стороне выгодный плацдарм для нанесения удара, считает исполняющий обязанности директора Центра военных, стратегических и оборонных исследований Университета Калгари в Канаде Роб Хьюберт.

Тем временем, министерство внутренней безопасности США в 2023 году заявило, что способность Москвы поддерживать сильное присутствие в Северном Ледовитом океане превосходит возможности Вашингтона, что ослабляет американскую безопасность.

«Россия вновь открыла свои советские арктические базы и может мобилизовать государственные компании и ресурсы, что дает ей значительное преимущество перед Западом», – указывают авторы статьи.

В качестве примера в материале приводится российская база Нагурское — самый северный военный объект РФ. До начала конфликта на Украине на базе были установлены зенитно-ракетные комплексы С-300 и противокорабельные системы «Бастион». Взлетно-посадочная полоса может принимать реактивные истребители и стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерное оружие. При этом, на крайнем севере США военная инфраструктура отсутствует.

Norad, совместное американо-канадское командование, созданное в 1958 году для защиты континента от нападения со стороны СССР, призвано обнаружить любую готовящуюся атаку из-за Северного полюса. Но его сеть наблюдения, состоящая из спутников, наземных радаров и баз ВВС, устарела, сетует газета.

Россия и Китай развертывают новые ракеты, которые могут лететь гораздо дальше своих предшественников, превышая скорость звука в 5 раз, что может перегрузить существующие американские датчики.

The Wall Street Journal утверждает, что США и Канада работают над модернизацией Norad, заменяя радарные системы и повышая обороноспособность. Канада, которая отстает от большинства стран НАТО по расходам на оборону, недавно купила у США 88 истребителей F-35, которые она разместит на северных базах.

«Арктика — это регион потенциального будущего конфликта», — цитирует издание командующего Северным флотом России Александра Моисеева на недавней арктической конференции в Санкт-Петербурге.