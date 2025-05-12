Объявленный некоторыми европейскими лидерами «ультиматум» не испугает, а только разозлит русских, которые давно привыкли к санкциям.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты и Евросоюз готовят России ультиматум – немедленно согласиться на 30-дневное перемирие без предварительных условий, иначе введение нового пакета жестких антироссийских санкций», – сказала ведущая и попросила прокомментировать. «Я не знаю, что творится за кулисами мировой политики. Но я не вспомнил ни одного случая, чтобы публично озвученный ультиматум Путину привел бы к какому-нибудь результату, кроме выбитых зубов оппонента. Этих ультиматумов за 25 лет набралось столько, что в принципе можно уже многотомное собрание сочинений выпускать. И что-то я не помню еще ни одного из ультиматумов, чтобы он возымел действие», – сказал Трухан.