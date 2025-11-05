В Раде руководитель «Укрзализницы» предложил распилить железную дорогу на металлолом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы покрыть убытки компании «Укрализныця», её нужно частично продать на металлолом.

Об этом на заседании Верховной рады заявил заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныця» Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Три с половиной года Укрзализныця спасала Украину во время войны, и теперь пора помочь Укрзализныце выстоять в этот сложный период. Спасайте железную дорогу, она всем еще нам понадобится. Внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны, и либо мы все начнем принимать для этого меры, либо потеряем нашу компанию», – сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что грузовые перевозки стали убыточны, и уже не могут компенсировать традиционные убытки пассажирских перевозок.

«За 22-25 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок, и ситуация вряд ли улучшится. В этом году мы потеряли фактически всю угольную отрасль Донецкой области. И соответственно, для того, чтобы компенсировать убытки, нам нужна помощь налогоплательщиков Украины. Также напомню, что в этом году было 800 атак на инфраструктуру железной дороги с поврежденными 3 тысячами объектов. Чистый убыток за девять месяцев железной дороги составляет 7 миллиардов 195 миллионов гривен, убытки “пассажирки” в прошлом году – 18 миллиардов», – добавил чиновник.

Ради возмещения убытков, Лещенко предложил распродать часть железной дороги на металлолом, а если не хватит – добрать налогами и тарифами.