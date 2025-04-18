В Польше признали «стратегическими» и запретили фотографировать 25 тысяч объектов

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Как сообщает Polskie Radio, в стране запретили фотографировать объекты критической инфраструктуры. Отмечается, что ограничения на съемку инфраструктуры действуют ещё с марта 2022 года, однако предыдущий закон не обеспечивал соблюдение этих ограничений. Теперь депутаты исправили эту ситуацию, сделав важные обьекты “невидимыми” для врага.

Под запрет попали около 25 тысяч локаций по всей стране, в частности предприятия, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы. Они будут маркированы бело-красным знаком с надписью «Фотосъёмка запрещена» («Zakaz fotografowania»).

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Такие таблички-предупреждения появятся перед военными объектами, мостами и тоннелями, железными дорогами, аэропортами и портами, почтовыми отделениями и электростанциями, государственными офисами.

Отмечается, что этот запрет — часть принятой недавно поправки к закону о защите государства и противодействии шпионажу. Нарушителям грозит штраф до 20 000 злотых (около $5 тысяч) или арест от 5 до 30 дней. Правоохранители также вправе конфисковать устройство, с помощью которого велась съёмка.

При этом, запрет действует только в том случае, если на объекте чётко видна официальная табличка «Zakaz fotografowania».

Закон предусматривает возможность исключений — кинематографистам и профессиональным фотографам могут выдать разрешения. СМИ также разрешается при необходимости снимать охраняемые поправкой объекты.

Власти говорят, что с помощью фото-запрета Польша усиливает защиту от враждебного шпионажа, особенно со стороны России.

Судя по другим шагам польской власти, в Варшаве не рассчитывают, что один лишь запрет на фотографирование поможет защититься от России. Как заявил президент страны Анджей Дуда в интервью Bloomberg, Польша может обратиться за ядерной защитой от «российской угрозы».

Он пожаловался на «агрессивное поведение» России и подчеркнул, что его страна рассматривает возможность защиты под французским ядерным зонтиком или запроса ядерного оружия у США. Президент Польши уверен, что эти варианты не исключают друг друга.

Дуда призвал НАТО расширить ядерное сотрудничество на Польшу, хотя страна ранее обязалась не приобретать такое оружие по Договору о нераспространении.