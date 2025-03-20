В партии Трампа недовольны планами Белого дома отказаться от командования НАТО в Европе

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Видные представители Республиканской партии США «очень озабочены» сообщением о намерениях президента Дональда Трампа отказаться от командования войсками НАТО в Европе , пишет американское издание The Hill, специализирующееся на инсайдах из коридоров власти на Капитолийском холме.

Отмечается, что главы комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената от Республиканской партии выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали идею кардинальных изменений в военной командной структуре США, заявив, что они не примут эти изменения без согласования с Конгрессом и другими ведомствами.

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«Это заявление является одним из первых серьезных случаев, когда законодатели-республиканцы отказываются подчиняться политике президента Трампа во время его второго срока», – говорится в публикации.

Председатель Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс и председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер отреагировали на статью NBC News, опубликованную во вторник, в которой говорится, что Пентагон в рамках реструктуризации командующих и штабов рассматривает возможность отказаться от своей роли в Европе.

«Боевое командование США является острием американского военного копья. Поэтому мы очень обеспокоены сообщениями о том, что Министерство обороны без согласования с Белым домом и Конгрессом рассматривает односторонние изменения в основных стратегических вопросах, включая значительное сокращение американских сил, дислоцированных за границей», – заявили оба политика.

Они подчеркнули, что поддерживают усилия президента, направленные на то, чтобы союзники и партнеры США увеличивали свой вклад в укрепление структуры альянса, а также поддерживают сохранение лидерства Америки за границей.

«Таким образом, мы не согласимся на значительные изменения в нашей военной структуре, которые вносятся без строгого межведомственного процесса, координации с командованием боевых действий и Объединенным штабом, а также без сотрудничества с Конгрессом. Такие шаги рискуют подорвать усилия Америки по сдерживанию во всем мире», – добавили они.

В заявлении также говорится, что главы профильных комитетов, контролирующих разработку ежегодных законопроектов о военных и оборонных разрешениях, оставляют за собой право использовать так называемую «силу кошелька» (прекращение финансирования или установление условий использования средств) и другие законодательные инструменты для борьбы с такими изменениями, если администрация Трампа продолжит их осуществлять.

Пока что сложно суить о том, имеем ли мы дело с частным демаршем отдельных лоббистов из традиционного республиканского аппарата, или перед нами признаки вызревания некоей более широкой тенденции – фронды Трампу в рядах его собственной партии.

С точки зрения рейтингов Трампа пока что поддерживает рекордное количество избирателей – 47 %. И открыто бросать вызов его инициативам часто не решаются даже оппозиционные демократы с вдвое низким рейтингом.