В НАТО готовят сценарии войны с Россией и намерены «доминировать в воздухе и на поле боя»

Сергей Рыжов.  
30.05.2025 13:41
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


Специализирующее на военных новостях американское издание Stars and Stripes пишет, что США и их союзники по НАТО в Европе всерьез намерены в ходе потенциального конфликта с Россией «доминировать в воздушном пространстве и иметь решающее преимущество на поле боя»..

Издание ссылается на доклад аналитического центра Rand Corp., подготовленный по заказу ВВС США.

Специализирующее на военных новостях американское издание Stars and Stripes пишет, что США и их...

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«Первое, и, возможно, самое важное, доминирование НАТО в воздухе, вероятно, нарушило бы стагнацию, определяющую нынешние наземные операции в российско-украинской войне», – говорится в отчете.

Отмечается, что за последние три года американские войска извлекли много уроков, отслеживая ход боевых действий на Украине.  Некоторые из самых больших касаются того, не отстали ли натовцы в использовании малых беспилотников и методов радиоэлектронной борьбы, которые определяют войну на Украине.

«Другие уязвимости связаны с неспособностью оборонно-промышленной базы Запада успевать по российской способности производить большое количество боеприпасов. Однако, по словам аналитиков, у НАТО есть большое преимущество над Россией в боевой мощи», – говорится в статье.

Атакуя российские сухопутные войска, НАТО, скорее всего, добьется первоначальных успехов до того, как сможет мобилизовать контратаку на земле, но в конце концов альянс «доминирует в небе над Восточной Европой», говорится в докладе.

По этим планам, нейтрализация российской противовоздушной обороны также позволит самолетам-разведчикам НАТО выявлять слабые места россиян и передвижения войск, «в то время как штурмовики непрерывно будут бомбардировать командные пункты, логистические узлы и маневренные формирования».

Сценарий Rand предусматривает нападение России на страну НАТО и претензии на часть ее территории. Согласно ему, боевые действия быстро обостряются, и американские и европейские войска начинают наступление, чтобы отвоевать эту территорию.

 «Настоящий конфликт такой интенсивности вполне может перерасти в ядерную войну, особенно если российские войска понесут неприемлемые потери или действия НАТО угрожают целостности российского государства» , — говорится в документе.

Там же рассмотрен и ядерный сценарий и спрогнозировано, как будут разворачиваться обычные боевые действия.

Эта ситуация побудила членов НАТО увеличить расходы на оборону и попытаться активизировать свою промышленную базу, чтобы не отставать от России, которая, по словам официальных лиц НАТО, может ежегодно производить в три-четыре раза больше боеприпасов, чем все страны Североатлантического союза вместе взятые.

Такие опасения натовцев вполне обоснованы, считают в Rand, который рекомендовал Пентагону определить приоритетные системы боеприпасов для быстрого производства в случае затяжного конфликта с РФ.

 Ускорение инвестиций в беспилотники и технологии противодействия беспилотникам также критически важно, говорится в докладе. Однако контроль над воздухом и доставляемая из воздуха огневая мощь «являются ключами к разблокированию наземного маневра на современном прозрачном поле боя».

«Потенциал НАТО для успешных наступательных операций в войне с Россией кажется намного больше, чем у России или Украины в нынешнем конфликте», — уверяют авторы отчета.

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