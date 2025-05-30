В НАТО готовят сценарии войны с Россией и намерены «доминировать в воздухе и на поле боя»

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Специализирующее на военных новостях американское издание Stars and Stripes пишет, что США и их союзники по НАТО в Европе всерьез намерены в ходе потенциального конфликта с Россией «доминировать в воздушном пространстве и иметь решающее преимущество на поле боя»..

Издание ссылается на доклад аналитического центра Rand Corp., подготовленный по заказу ВВС США.

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«Первое, и, возможно, самое важное, доминирование НАТО в воздухе, вероятно, нарушило бы стагнацию, определяющую нынешние наземные операции в российско-украинской войне», – говорится в отчете.

Отмечается, что за последние три года американские войска извлекли много уроков, отслеживая ход боевых действий на Украине. Некоторые из самых больших касаются того, не отстали ли натовцы в использовании малых беспилотников и методов радиоэлектронной борьбы, которые определяют войну на Украине.

«Другие уязвимости связаны с неспособностью оборонно-промышленной базы Запада успевать по российской способности производить большое количество боеприпасов. Однако, по словам аналитиков, у НАТО есть большое преимущество над Россией в боевой мощи», – говорится в статье.

Атакуя российские сухопутные войска, НАТО, скорее всего, добьется первоначальных успехов до того, как сможет мобилизовать контратаку на земле, но в конце концов альянс «доминирует в небе над Восточной Европой», говорится в докладе.

По этим планам, нейтрализация российской противовоздушной обороны также позволит самолетам-разведчикам НАТО выявлять слабые места россиян и передвижения войск, «в то время как штурмовики непрерывно будут бомбардировать командные пункты, логистические узлы и маневренные формирования».

Сценарий Rand предусматривает нападение России на страну НАТО и претензии на часть ее территории. Согласно ему, боевые действия быстро обостряются, и американские и европейские войска начинают наступление, чтобы отвоевать эту территорию.

«Настоящий конфликт такой интенсивности вполне может перерасти в ядерную войну, особенно если российские войска понесут неприемлемые потери или действия НАТО угрожают целостности российского государства» , — говорится в документе.

Там же рассмотрен и ядерный сценарий и спрогнозировано, как будут разворачиваться обычные боевые действия.

Эта ситуация побудила членов НАТО увеличить расходы на оборону и попытаться активизировать свою промышленную базу, чтобы не отставать от России, которая, по словам официальных лиц НАТО, может ежегодно производить в три-четыре раза больше боеприпасов, чем все страны Североатлантического союза вместе взятые.

Такие опасения натовцев вполне обоснованы, считают в Rand, который рекомендовал Пентагону определить приоритетные системы боеприпасов для быстрого производства в случае затяжного конфликта с РФ.

Ускорение инвестиций в беспилотники и технологии противодействия беспилотникам также критически важно, говорится в докладе. Однако контроль над воздухом и доставляемая из воздуха огневая мощь «являются ключами к разблокированию наземного маневра на современном прозрачном поле боя».