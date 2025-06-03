В Крыму задержан агент-подрывник СБУ – готовился смертоносный теракт

Катя Добрина.  
03.06.2025 17:15
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, СБУ, Сюжет дня, Терроризм, Украина


В Крыму задержали агента украинских спецслужб, который занимался изготовлением и хранением взрывчатки с дистанционным управлением, начиненной гвоздями.

Ему инкриминируют государственную измену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму задержали агента украинских спецслужб, который занимался изготовлением и хранением взрывчатки с дистанционным...

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По сообщению пресс-службы регионального управления ФСБ, 60-летний феодосиец сам предложил сотрудничество СБУ.

«Когда началась СВО, я не смог оставаться равнодушным и в каком-то эмоциональном всплеске просто вышел на сайт спецслужб Украины и предложил свои услуги. В один прекрасный день мне предложили поехать в одно село, по координатам забрать два пакета. Я их забрал, мне гарантировали, что ничего не взорвётся. Два пакета, плотно обмотанные скотчем, небольшого размера. Там было написано это самое взрывное вещество, я не специалист, что это.

Во втором были все остальные компоненты – детонатор, запал, дистанционный пульт. Привёз и уже держал дома. Прошло время, мне предложили ещё два пакета. Я их тоже забрал. Прошло довольно много времени, полгода, может быть даже больше, когда мне предложили это собрать и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство.

Я всё это по видео собрал, мне ограничили, в какое место это спрятать. Я поехал туда, закопал и сбросил координаты со стрелочками, где лежит, и вернулся домой», – рассказал задержанный на допросе.

Самодельная взрывчатка была на радиоуправлении и начинена гвоздями. Вес взрывчатого вещества составил свыше 1,2 кг. Ее злоумышленник заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.

Агента взяли под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело за госизмену и незаконное хранение взрывчатки. Ему грозит до 20 лет с конфискацией имущества.

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