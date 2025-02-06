В Крыму строятся несколько новых автострад и развязок – Аксёнов о завершении проектов

Катя Добрина.  
06.02.2025 22:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Транспорт


За 10 лет количество автодорог Крыма в нормативном состоянии увеличилось с 15% до 60%. По результативности дорожного строительства Крым в числе первых в РФ.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За 10 лет количество автодорог Крыма в нормативном состоянии увеличилось с 15% до 60%....

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«Поручение президента по приведению дорог Крыма в нормативное состояние выполняются на 100% что по объёмам, что по кассе. Двигаемся вперед. Мы одни из первых по результативности. Понятно, что у нас перспектива до 2030 года по дорожному строительству около 1,2 тыс км сделать. Плюс значительные средства выделяются на содержание и текущий ремонт», – отметил глава.

Он подчеркнул, что основной транспортной связующей остается трасса «Таврида». Но в рамках строительства объездной вокруг Азовского моря, до четырех полос будет расширена трасса Симферополь – Джанкой, которая сейчас является основной для грузопотока в Крым.

«Принято решение правительством Российской Федерации в четырехполосном исполнении дорогу Симферополь-Джанкой выполнить до 2030 года точно. Но сроки, скорее всего, будут сдвигаться влево. Это направление замкнёт большое кольцо вокруг Азовского моря – проект президента, и будет курироваться на федеральном уровне», – подчеркнул Аксёнов.

Росавтодор уже отремонтировал участок автодороги в черте города Джанкоя. На очереди ремонт на других участках, поскольку грузовой поток идет через МАПП «Джанкой». Также в планах на этот год монтаж систем освещения на всей протяженности трассы «Таврида», чтобы повысить безопасность и впоследствии увеличить разрешенную скорость движения.

В план ремонта на этот год включено 120 объектов, в том числе – окончание Восточного обхода Симферополя.

«В этом году продолжим ремонт трассы Ялта-Симферополь, в том числе с заменой основания. Окончание работ – лето 2026 года. Объезд Симферополя будет введен в эксплуатацию до конца года – это большая масштабная стройка, которая разгрузит город, выведет основной транспортный поток, который идёт с моста в сторону курортных регионов.

Начинаем съезды с трассы Таврида в сторону Феодосии и Судака. В этом году уже приступили к проектированию. Определили подрядчиков строительно-монтажных работ», – подытожил Аксёнов.

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