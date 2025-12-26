Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшее воскресенье – 28 декабря, в Косово состоятся внеочередные парламентские выборы, на которых правящая паналбанская партия «Самоопределение» сербофоба Альбина Курти намерена победить за счёт голосов албанцев, живущих в странах ЕС.

По данным местной «полиции» только с 15 по 21 декабря в Косово въехали 374 тысяч 864 человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперты отмечают, что спровоцировавший парламентский кризис Курти, результатом которого и стали предстоящие выборы (ни одна оппозиционная партия в косовском Кувенде не хотела формировать правительственную коалицию с «Самоопределением», а у самой партии было недостаточно мест для этого), намерен победить в воскресенье за счёт голосов косовской диаспоры. Албанцам, живущим в ЕС идеально заходят его популистские лозунги о великой Албании и сербофобская политика, выдавливающая сербское меньшинство из края.

При этом откровенный провал экономической и социальной политики «Самоопределения» их, живущих и зарабатывающих в других странах, совсем не беспокоит – Косово остаётся самым бедным «государством» Европы с самыми высокими темпами миграции населения.

На недавнем предвыборном митинге в Гнилане лидер «Самоопределения» опять общался со своими сторонниками популистскими лозунгами и посулами.

«Пришло время для современных систем вооружения, а не для танков. Я знаю, что у Сербии есть танки, но поверьте, нам они не нужны, потому что с нашей противотанковой системой Сербии танки тоже не нужны», – воинствовал он.

В качестве успехов своего предыдущего кабинета он назвал увеличение товарооборота и строительство детского сада. А также обещал на новом сроке удвоить детские пособия, построить пять новых плотин и ввести единый проездной на общественный транспорт во всех районах края, благодаря чему «городской и междугородний транспорт позволит каждому гражданину Республики путешествовать всего за 10 евро в месяц в любую точку Косово».