В Киеве жалуются: У Трампа нет рычагов давления на Путина

США бессильны: несмотря на введенные санкции, Россия продолжает воевать.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каким образом администрация Дональда Трампа может повлиять на решение Владимира Путина? Санкционная политика? Мне кажется, в настоящее время уровень санкций, наложенных на Российскую Федерацию, просто зашкаливает. Там и близко не стояла ни Северная Корея, ни Исламская Республика Иран по объему и жесткости экономических санкций.

Но тем не менее. Российская Федерация ни шатко ни валко держится. И в принципе прогноз известных мне экономистов говорит о том, что уж как минимум на 2025 год у Российской Федерации достаточно ресурсов, чтобы вести активные наступательные действия», – пожаловался Селезнев.