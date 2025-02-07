В Киеве жалуются: У Трампа нет рычагов давления на Путина

Вадим Москаленко.  
07.02.2025 13:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Санкции, Украина


США бессильны: несмотря на введенные санкции, Россия продолжает воевать.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США бессильны: несмотря на введенные санкции, Россия продолжает воевать. Об этом на канале «UkrLife»...

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«Каким образом администрация Дональда Трампа может повлиять на решение Владимира Путина? Санкционная политика? Мне кажется, в настоящее время уровень санкций, наложенных на Российскую Федерацию, просто зашкаливает. Там и близко не стояла ни Северная Корея, ни Исламская Республика Иран по объему и жесткости экономических санкций.

Но тем не менее. Российская Федерация ни шатко ни валко держится. И в принципе прогноз известных мне экономистов говорит о том, что уж как минимум на 2025 год у Российской Федерации достаточно ресурсов, чтобы вести активные наступательные действия», – пожаловался Селезнев.

«Это, кстати, к вопросу активности российской армии и наших ожиданий. Я до сих пор чувствую такое разочарование мы все хорошо с вами помним заявление нашей разведки, что на начало октября минувшего года российский наступательный потенциал должен был бы быть исчерпан.

Но этого не случилось. Боевые действия продолжаются. Мы хорошо помним события середины ноября минувшего года, когда боевых столкновений в течение суток происходило до 250. Ну, говорить в таких условиях про исчерпание наступательного потенциального российской армии, пожалуй, не следует», – подытожил полковник.

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