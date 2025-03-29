В Киеве раздумывают, кому присягнуть на верность после США

После ссоры с Вашингтоном главными «союзниками» Украины должны стать Британия и Франция.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тактическом плане наш главный союзник – это Великобритания, которая не в заявлениях, а в действиях уже пошла дальше. Британия и её Экспедиционный корпус мне сейчас понятнее», – сказал Чалый.

По мнению дипломата, только Британия и Франция смогут защитить Украину своим правом вето в ООН.

«Я думаю, что россияне будут пытаться уничтожать украинскую субъектность через эти структуры, которые показали свою несостоятельность. Вот увидите, россияне будут это использовать. Они будут вносить в Совбез ООН вопросы и управления Украиной, как Путин уже озвучил, и относительно признания территории. Это вызовы, и к этому надо готовиться.

И в этом случае позиция Британии и Франции для нас является ключевой. Как стран, которые могут наложить вето на любые решения Совбеза. Ну и как две ядерные страны. Это возможности взаимодействия в создании ядерного щита Европейского», – подытожил экс-посол.